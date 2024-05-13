任教育部長7年多 潘文忠：最遺憾校園發生校安及霸凌事件

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教育部長潘文忠將在520後卸任，他前後在職7年多共2645天，是中華民國教育史上最長命的教育部長。他今天表示，任內最有成就感的是疫情期間仍讓各項升學考試順利進行，至於最遺憾的則是校安、霸凌事件的發生。

潘文忠今天到立法院教育及文化委員會專案報告「大學推動國際招生及台灣優華語計畫之執行成效及檢討」，由於他的任期將至，這是他最後一次到立法院教文會專案報告，多位立委問他擔任部長7年多的感想。

民進黨立委陳培瑜問潘文忠，在這7年多的任期裡，最有成就感的是那件事？有哪些事覺得遺憾，會交代下一任繼續努力？

潘文忠回答說，在他任期內，最大挑戰是疫情期間如何讓學生的學習不中斷，最後在中央和地方共同努力下，各項入學考試得以克服困難來舉行，甚至讓確診的考生也可以考試，不讓他們三年的努力因為疫情而白費，這是很不容易的。此外，108課綱的制訂也是重大工程，在各界參與下，也順利完成。

此外，潘文忠說，校園出現校安、霸凌事件，是他覺得遺憾的地方。他認為，校園是支持孩子學習的地方，但由於社會環境的變化，對孩子的的心理及學習造成影響，進一步產生自殺或自傷事件，而教育部最近修改學生輔導法，希望提供學校充分輔導人力來處理，也希望下一任部長在這方面多加努力。

潘文忠任內最感遺憾的是校園發生校安及霸凌事件，但最近桃園某一所私立高中就發生霸凌事件。國民黨立委洪孟楷質詢指出，這起事件是一個女生拿著剪刀去剪另一個女生的頭髮及衣服，加害人事後道歉，但後來又去告受害者，這會不會太離譜？

潘文忠說，這所學校已組成調查小組進行調查，有一半以上的成員是外部委員，教育部也會將此案專案列管，並請桃園市教育局妥善處理。