法國生活節6／7高雄登場 陳其邁撂法語宣傳

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高市府與法國在台協會、台灣法國人協會共同舉辦首次「法國生活節在高雄」活動，將於6月7日至9日在駁二藝術特區大義倉庫紅磚廊道及大義公園盛大登場，不僅有法式主題市集，法式舞台演出，更安排法式滾球、兒童足球等運動體驗，結合文化講座以及露天電影等期間限定內容，要讓大家在高雄港邊盡情感受法式風情，高雄市長陳其邁更以法語拍攝宣傳片，邀請大家一同到高雄同歡。

首次登場的「法國生活節在高雄」地點特別選在駁二藝術園區，就是因為高雄的熱情氣候與海風，與南法普羅旺斯地區十分相似。法式主題市集邀集近60家品牌齊聚，結合美食、手作、文創以及語言交流；在大義公園也將有精彩法式表演以及草地馬戲演出，更安排運動體驗邀請民眾一起熱情參與。

隨著巴黎奧運即將到來，「法國生活節」除了安排免費的運動體驗活動，邀請民眾體驗起源於普羅旺斯的「法式滾球」以及「兒童足球」外，更於大義公園設置奧運吉祥物Phryge（弗里吉），讓大家能盡情拍照打卡留念。

為了宣傳首度舉辦的「法國生活節」，陳其邁與法國在台協會主任龍燁（Franck Paris） 攜手拍攝宣傳影片，展現跨語言的友誼與合作，過程中2人展現絕佳默契，更展現各自祕密練習的外語台詞，陳其邁以法語、龍燁則以「國台語」雙聲道，親切邀請各地朋友一起到高雄參加首次舉辦的法國生活節。