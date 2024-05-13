《半導體》上櫃初登場漲逾37％ 家碩蜜月行情甜

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【時報記者林資傑台北報導】晶圓傳載解決方案廠家登(3680)旗下半導體設備子公司家碩(6953)今（13）日以每股216.8元轉上櫃掛牌，開盤即以大漲35.94％的295元開出，隨後漲幅擴大至37.33％、觸及298元，早盤維持約33％強勁漲勢，上櫃蜜月行情甜蜜。

家碩原名家登自動化，為2016年7月自家登的精密機械部門分割成立，主要提供應用於極紫外光（EUV）及高階製程的光罩傳載自動化技術解決方案，產品包括光罩潔淨、交換、檢測、微環境儲存及智慧倉儲管理等，銷售台灣、美國、以色列、愛爾蘭、中國大陸等地。

家碩2023年合併營收12.07億元、年增15.19％，營業利益2.6億元、年增7.31％，配合業外收益年增32.63％助攻，使稅後淨利2.28億元、年增達12.21％，全數改寫新高，每股盈餘（EPS）8.36元。毛利率48.51％、營益率21.54％，亦分創新高及次高。

家碩2024年首季合併營收3.31億元，季增達73.42％、年增12.82％，營業利益0.57億元，季增達1.11倍、但年減16.74％。受惠業外顯著轉盈挹注，稅前淨利0.69億元，季增達近6.23倍、年增7.73％，稅後淨利0.51億元，季增達近3.16倍、但年減1.4％，每股盈餘1.87元。

家碩受客戶訂單遞延出貨影響，2023年第四季營運明顯轉弱。不過，隨著全球半導體需求復甦，首季營運表現明顯回神。而首季業外顯著由虧轉盈，主要受惠匯兌收益挹注。展望後市，法人看好家碩今年營運可望維持雙位數成長佳績。

家碩指出，隨著5G通訊技術成熟和AI能力激增，智慧手機、高速運算（HPC）、物聯網和車用市場持續提升，推動光罩相關產品需求上揚，極紫外線（EUV）光刻技術成為先進半導體製程標配。

對此，家碩近年專研開發先進EUV光罩傳載整合解決方案及物理氣相沉積（PVD）相關設備，希望藉此延伸和優化高階光罩相關方案，以提供更多高端產品。

為強化市場競爭力，家碩亦致力提升旗下產品技術含量，如開發自動光學檢查（AOI）光罩潔淨檢測和搭載人工智慧（AI）的檢測技術，此舉將有助提高檢測效率、並進一步提升產品質量。同時，家碩也計畫建廠擴產和積極擴展海外市場，以滿足未來市場需求。

此外，因應美國晶片法案、歐盟晶片法案等全球政治情勢變化，各國政府紛紛推動半導體供應鏈在地化，家碩也同步調整供應鏈策略，以更靈活適應全球市場新規則。

家碩表示，未來將持續藉「整合光罩傳載、交換、檢測、汙染防制、清潔及儲存管理等技術」、「PVD設備應用拓展」、「積極跨入高頻通訊車載電子領域」等面向，為客戶提供光罩儲存充氣倉儲和光罩清洗機的全方位解決方案，對營運後市動能樂觀。