Golf 問世50周年 台灣福斯限量推出經典紀念款

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台灣福斯汽車歡慶Golf 50周年，在台推出限量50輛The Golf GTI Edition 50經典經典紀念款，車價145.8萬元，同步推出選配Oettinger套件50周年限量優惠價5萬元；The Golf R Edition 50經典紀念款全台限量50輛，車價199.8萬元。

此外，為回饋車主，台灣福斯汽車服務再進化，宣布推出福斯人禮遇計畫全新白金卡會員等級，白金卡會員終生享Volkswagen服務、產品和活動入場的特別優惠折扣等各式頂級尊榮禮遇。

台灣福斯汽車總裁Steffen Knapp表示，1974年肩負著品牌厚望的第一代 Golf，汽車設計師Giorgio Giugiaro（喬治．亞羅）設計，於Volkswagen總部德國狼堡誕生，自此之後便不斷奔馳向前，開拓嶄新時代，憑藉先進科技與新穎思維，擄獲全球消費者的心，成為掀背車代名詞，問世至今累積銷售突破 3,700 萬台。

慶祝50周年，台灣福斯汽車推出50周年限量The Golf GTI Edition 50經典紀念款與限量The Golf R Edition 50經典紀念款，並且擁有多項限定專屬配備，The Golf GTI Edition 50經典紀念款搭載Scale Paper經典格紋織布／皮質跑車式座椅，限量50台車價145.8 萬元，另可以特別限量優惠價5萬元（含安裝工資及稅金）選配價值超過9萬元的Oettinger套件，而The Golf R Edition 50經典紀念款具有19吋 Black Estoril鋁合金輪圈、R Performance Package與R專屬Black Style黑化風格套件等特別配備，限量50台199.8萬元。

台灣福斯表示，即日起至9月30日，前往台灣福斯汽車授權經銷商試駕 Volkswagen全車系任一車款，即有機會免費將The Golf開回家，連續五個月每月抽出大獎得主。