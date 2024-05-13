警消依《工會法》組工會 銓敘部調查：15縣市反對

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朝野立委針對警消人員是否籌組工會提出《工會法》修法，不過依照銓敘部調查，僅6縣市贊同、15個縣市不同意，其中6都均不同意。銓敘部建議，警消人員屬公務員一環，性質特殊，應於《公務人員協會法》中修法，強化相關權益。

立法院衛環委員會13日針對《工會法》、《勞基法》、《中高齡者及高齡者就業促進法》部分條文修正草案等案進行審查。

依照銓敘部調查，贊同警消人員依《工會法》籌組工會的地方政府，有南投縣、彰化縣、雲林縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣。但有高達15縣市不同意，包括新北市、台北市、桃園市、台中市、高雄市、宜蘭縣、基隆市、新竹縣市等。

銓敘部書面報告指出，警消人員依《公務人員任用法》第32條授權制定的警察人員人事條例任用，屬於公務員體系一環，警消人員的結社組織宜維持協會法規定辦理。

銓敘部認為，警消人員不適宜用《工會法》規定，除公務員身分外，警消職務攸關公共利益，且人事管理高度法律化，恐造成法規適用性困擾、人事管理爭議、行政成本負擔等。另外，各國對於警消人員的結社權、團體協約權、爭議權均採取嚴格限制。

銓敘部指出，英國及韓國警察人員、日本及新加坡均禁止籌組工會或具工會性質組織；法國及德國警消人員、英國及韓國消防人員可工會，但對罷工權採高度管制。

行政院及考試院曾於2023年10月提出《公務人員協會法》修正草案，納入警消籌組管道及組織範圍、調降成立門檻、擴大參與範圍與協商事項等，但因屆期不連續，需再重新提出。