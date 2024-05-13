年輕人留不住！陸擬用「AI養老」解決養老產業「青年荒」

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大陸逐漸步入高齡化社會，養老產業發展前景日益受到關注的同時，但卻也出現留不住年輕人的困境。大陸學者呼籲，除要在相關待遇上解「燃眉之急」，也需要適時引進人工智慧醫療和輔助技術，打造「智慧養老」，避免讓年輕從業者負擔過多例行重複性照護。

蘇州大學傳媒學院講師吳福仲13日在大陸《環球時報》撰文指出，人們對養老行業前景的期待毋庸置疑，但當越來越多年輕人關注、步入養老行業，養老行業為何留不住年輕人的問題卻值得深思。

吳福仲稱，由於養老行業尚處於初期發展階段，缺少明確的職業成長路徑和收入預期，這與較高的工作強度並不匹配，難免讓剛入行的年輕人感到失衡甚至失望。

他更直言，與此同時，該職業更是對個體在社會當中的角色和身份的定義，一定程度上的「職業汙名」讓年輕人難以獲得有效的社會支持和價值認同。

「要使這一行業能夠長久地留住更多人才，卻不能止於一腔情懷。」吳福仲認為，首先，要考慮到養老從業者解決「重大社會需求」的角色公益性，透過行業給予相應的政策扶持與補貼，從待遇上解決養老行業留才的「燃眉之急」。

目前，多地政府已經開始積極探索，將養老服務從業者納入人才目錄，開展各類養老職業技能培訓並制定各類養老機構從業人員補貼辦法。未來，或許也會出現針對年輕養老行業從業者，尤其是高技能年輕人才，提供額外的人才引進、積分落戶和市民待遇等方面優待。

此外，吳福仲呼籲，養老企業和養老機構也應主動出擊，明確回應年輕從業者的職業發展需要，增強其吸引人才、留住人才的內生動力。一方面要加快建立養老行業從業者的人才培養體系和職業發展體系。

另一方面，要積極探索高效的養老分工體系與協同機制，引入人工智慧醫療和輔助技術，打造「智慧養老」，將年輕從業者從日常重複性照護負擔中解放出來，使其能將工作重心轉移到附加值更高的管理工作和創造性工作中。