擴大搶百億韓食商機 韓星最愛韓虎嘯集團加速展店 目標2028 IPO

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加速搶攻韓食百億商機，韓虎嘯集團（RH Group）創辦人暨執行長張雅涵表示，2025年起將以每年新增5至8家店的速度拓點，目標未來3年營收年複合成長率達50％至80％。2028店數40家、年營收8億，正式邁向IPO。

「韓虎嘯」前身是「泰一格年糕火鍋」，張雅涵於2017年收購100％股權並改為自創品牌「韓虎嘯」，7年來順利撐過新冠疫情衝擊，現今旗下更有「韓虎嘯」韓式經典料理、「韓虎嘯Express」韓式個人湯定食，以及「初虎」韓式經典定食與「初虎mini」韓式街頭美食等4大韓食品牌，全台共11家連鎖直營店，其中除「初虎mini」以百貨商場美食街為主外，其餘都是百貨商場店中店。

韓虎嘯集團2023年全年營收1.5億元，2024年外食餐飲市場穩定成長，韓虎嘯集團今年營運以單店成長為目標，集團全年營收上看1.8億元、成長20％。

張雅涵指出，台灣韓式料理每年市場規模約為100億元，僅次於日式料理，高於美式與東南亞各國料理，韓國政府透過成功的韓流影視操作，順勢帶動韓式料理在全球普及化，成功扭轉過去韓式料理給人廉價的刻板印象，取而代之的是精緻化與差異化，韓虎嘯集團就是看好這項趨勢，決定強化品牌力、積極展店。2024優化商品與服務體驗，重點在單店營收成長。2025年起將以每年新增5至8家店的速度，穩定擴大集團版圖，預計未來3年營收年複合成長率（CAGR）可達50％至80％。