巧新上市掛牌 喜迎蜜月行情

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全球汽車輪圈領導廠商-巧新科技（1563）股票13日以每股70元上市掛牌，開盤後，衝上83元，開盤漲幅達18.6％，上午11時53分攻上88.3元，上漲18.3元，漲幅26.14％。巧新董事長黃聰榮出席公司股票掛牌典禮時表示，上市是公司格局進階的象徵，也是公司更上一層樓的開始。

黃聰榮強調，公司擁有42個品牌客戶的寶貴資產，將擴大與客戶的合作，並運用核心鍛造技術，持續開發與推廣新產品，積極擴增再生鋁循環經濟的規模。

其中，在電動車方面，巧新更隨著主要豪華品牌車廠客戶開始陸續推出高階電動車款，提供給消費者更豪奢的電動車選擇，接單量隨之穩定成長。巧新至今已交付32款電動車，2023年電動車接單量，較2022年成長1倍以上，且有61款輪圈正在開發中，將對未來整體營運帶來正面的挹注。

巧新同時持續執行鍛造製程調整優化、開發設計技術等重要策略執行，以及擴增汽車接單市場範疇，增加鍛造汽車零組件產品，以期目標10年內，達成下一個1,000萬顆輪圈出貨，並創造巧新營運更上層樓！

巧新掛牌典禮，更可見全球限量車款-勞斯萊斯庫里南BlueShadow-「幻藍謐影」。為致敬62英里外的太空邊界「卡門線」，打造全球僅62輛，台灣僅此唯一一輛的珍稀車型。

Cullinan BlackBadge「BlueShadow」私人收藏系列，是以探索太空的美麗和神秘的主題現身，展現令人驚豔之姿。巧新為BlueShadow量產輪圈的唯一供應商，其歷經2年時間與主要客戶勞斯萊斯共同開發設計至量產。

此次輪圈造型設計上，沿用Cullinan BlackBadge輪圈造型。表面處理方面，則於車刀面，做透明黑噴塗，與現有Cullinan BlackBadge輪圈做區分，並將限量典藏版的BlueShadow「幻藍謐影」提升到更高層次。

巧新以優異職人的工藝技術，良好生產品質，是公司能在全球輪圈供應商獲得獨家供應資格，緊密的合作關係，也成功接獲主要客戶更多轉單的效應，彰顯巧新為全球豪華跟超豪華車鍛造鋁圈最大供應商的龍頭地位。

巧新目前累積客戶，包括JaguarLandRover、Lexus（豐通）、FCA、MercedesBenz、BMW、法拉利，及保時捷等共30個國際車廠客戶、42個品牌的合作經驗，加上100％回收再利用的再生鋁料RESAICAL®，亦較原生鋁，降低約95％碳排放優勢。

巧新表示，公司目前更已取得6家豪華品牌車廠客戶認證，可投入生產使用，創造公司整體訂單能見度，長達2030年底，營運也持續寫新里程碑。

受惠於全球豪華汽車市場的終端消費客群穩固，帶動整體銷量穩健增漲，巧新藉優越的品質快速在國際超跑與豪華汽車市場打響名號，快速擴張版圖。

巧新2000年跨入汽車零組件產業，且自2001年打入通用汽車的GMT800的第一顆輪圈生產，從第一只貨櫃出貨以來，以「移動產業鍛造產品解決方案提供者」為核心，憑藉優越的品質快速在國際超跑與豪華汽車市場打響名號，快速擴張版圖。