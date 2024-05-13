示警NAND價格急拉恐泡沫化 群聯開盤即摜至跌停

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記憶體控制晶片廠商群聯於上周五（10）召開法說會，公布2024年首季稅後純益24.2億元，季增16.1%、年增2.4%，EPS 12.02元。但群聯表示，因NAND原廠在短期內推升市場價格，將對消費型的NAND儲存需求有所影響，業界解讀恐造成市場風險增加，衝擊群聯今（13）日股價開盤即摜至跌停624元鎖死中。

群聯今年首季營收165.26億元，季增4.9%、年增64%，創歷史同期次高，毛利率33.9%，季減2.1個百分點、年增 2.1個百分點，營益率7.6%，季減2.2個百分點、年減0.7個百分點；此外，群聯4月營收51.56億元，年增53%，累計前4月營收216.82億元，年增 61%，也同創歷史次高。

群聯執行長潘健成強調，NAND原廠今年首季已開始恢復獲利，如果目前 NAND市場價格趨於穩定，對整體NAND產業供需較健康；反之如果NAND市場價格在短期內急速上升的話，將可能抑制終端系統用戶的NAND儲存容量，造成泡沫化。對此潘健成表示，群聯持續廣泛布局市場應用，積極跨足AI、車用電子等市場，藉此穩定長期獲利能力。

然而，亞系外資雖看好群聯廣泛布局，有助於其未來營運，目標價從638元調升至808元；但仍有多家法人認為群聯後續展望沒有亮點，將其評等從「優於大盤」調降至「持平」，美系外資也將目標價從855元調降至760元，加上市場隱藏風險增加，衝擊群聯不敵壓力，跳空以跌停價624元開出鎖死中，跌破季線，創近2個月新低。