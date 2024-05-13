美中較勁！ 陸再躍居成印度最大貿易夥伴

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印度新聞信託社（Press Trust of India）12日報導，根據印度智庫「全球貿易研究計劃」的數據，2023—2024財年，中印貿易額達到1184億美元，印度對中出口和進口均實現增長，其中出口增幅達到8.7％；中國超越美國，成為印度最大的貿易夥伴。

據報導，2023—2024財年，印美貿易額為1183億美元，印度對美進出口均下降，進口降幅達到20％。報導指出，根據印度商務部的數據，2013—2014財年至2017—2018財年和2020—2021財年，中國都是印度最大貿易夥伴。美國在2021—2022財年和2022—2023財年成為印度最大的貿易夥伴。

「全球貿易研究計劃」近日發布的一份報告顯示，2023—2024財年，印度的進口商品總額是6772億美元，來自中國的進口額為1018億美元，這意味著中國商品進口額佔印度進口總額的15％，印度自中國進口的產品98.5％是工業品。

據報告，印度工業品的進口總額是3370億美元，中國在其中的貢獻是巨大的，佔據30％的份額。報告稱，在15年前，這一比例還僅為21％，過去15年裡，中國產品在印度進口工業品中的佔比份額增速超過整體增速。

印度《經濟時報》近日報導稱，2023—2024財年，印度進口的電子產品、通信設備和電器產品達到898億美元，而中國大陸單獨佔比就達到43.9％。

印度經濟學者梅洛塔在印度《金融快報》上刊文稱，印度向中國出口的主要是礦產品、金屬等初級原材料，而中國向印度出口的則是電子產品、機械等帶附加價值的成品。對此，印度一直在推進減少貿易不平衡、增加市場准入、推動相互投資的工作。然而，由於擔心中國產品會獲得更多印度市場准入，印度拒絕加入《區域全面經濟夥伴關系協定》（RCEP），這惡化印度的貿易赤字。

最近，中國在時隔18個月後任命徐飛洪為駐印度大使，引起印度社會關注。針對中印貿易逆差的問題，徐飛洪表示，造成印度對中貿易逆差的原因是多方面的，中方理解印方關切，從不刻意追求貿易順差，中國市場對包括印度在內的所有國家都是開放的，中國歡迎更多適銷對路的印度商品進入中國市場。