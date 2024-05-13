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陸資本市場「北向」資金 今起不再揭露即時成交額

  • 旺報即時 吳泓勳

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滬深港交易所上月宣佈調整滬深港通交易資訊揭露機制，針對北向交易即時成交額、每日額度餘額的資訊揭露調整從13日起正式實施。這意味滬深股通的即時買入交易金額、賣出交易金額和交易總額不再揭露。

滬深港交易所表示，本次調整分兩個階段進行：第一階段由港交所完成對滬深股通盤中即時交易資訊的調整；第二階段，滬深港交易所同步完成其他交易資訊的揭露調整，預計在第一階段完成三個月後實施。其中，第一階段調整13日起正式實施。

根據《證券時報》報導，4月12日，滬深港交易所宣佈同步調整滬深港通交易資訊揭露機制。其中，滬深股通方面，當日額度餘額大於或等於30％時，顯示「額度充足」；小於30％時，即時公佈額度餘額。

而每日收市後，揭露滬深股通成交總額及總筆數、ETF成交總額、當日前十大成交活躍證券名單及其成交總額，並按月度、年度公佈前述資料的匯總情況。每季第五個滬深股通交易日公佈上季底的單檔證券滬深股通投資者合計持有數量及各香港結算參與者持有數量。

港股通方面，則更告當日額度餘額大於或等於30％時，顯示「額度充足」；小於30％時，即時公佈額度餘額。交易期間公佈買入賣出成交金額及成交總額。

另外每日收市後揭露當日買入成交金額及筆數，賣出成交金額及筆數，成交總額及總筆數，ETF成交總額，當日前十大成交活躍證券名單及其買入成交金額、賣出成交金額、成交總額，並按月度、年度公佈前述收市後資料的匯總情況。每日收市後揭露單檔證券港股通投資者合計持有數量。

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