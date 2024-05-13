將來銀行強攻繳稅信貸 利率下殺2.58％免開辦費

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純網銀「將來商業銀行 NEXT BANK」宣布，即日起至6月底推出信貸稅季專案，瞄準符合年收70萬以上，信用良好的上班族，符合條件後直享利率2.58％且免收開辦費神級專案，最高可貸50萬元，直球對決稅季衍生的資金調度需求。

稅季是各家金融機構的信貸旺季，但市場上琳瑯滿目的信貸方案往往讓人昏頭轉向，且從申貸到撥款，往往需要5~7個工作天以上，添增延遲完稅要多繳滯納金的風險。將來銀行善用網路特性化繁為簡，不僅推出利率超佛心專案，更是善用網路特性，高效率的「核准當日撥款」，省去一般銀行核准後還需線下與業務見面對保的繁瑣程序，協助忙碌的現代人善用網路金融，一機快速解決稅季的資金調度需求。

且對金融消費者來說，隨央行6度升息，疫後台灣的基準利率已來到2字頭，將來銀行今年度稅季信貸方案，金額最高可貸50萬元，年期最長7年，若符合年收70萬以上的信用良好上班族，利率是透明的2.58％，沒有隱藏費用，十分具有競爭力！

將來銀行今年也端出透過「將將卡」繳稅免手續費的貼心專案，凡透過財政部線上繳稅網頁或電話語音專線繳稅，無論是綜合所得稅、遺贈稅、土地增值稅….甚至是違章罰緩等稅費繳納均享免收手續費。等於從「借貸」到「繳款」均可一條龍輕鬆在線上完成外，還沒有額外負擔，盡可能協助國人將繳稅費的負擔降到最低。

將來銀行補充，「兆豐將來聯名卡」卡友刷卡繳綜所稅享免手續費，且凡當月新增一筆一般消費，於兆豐銀行官網登錄後亦可享3期零利率優惠。