史上頭一遭！高雄熊「不上班趴趴走」 被請到議會備詢

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高雄觀光吉祥物「高雄熊」，被民進黨高市議員鄭孟洳捕獲近日不上班，卻在外頭趴趴走，今（13）日破天荒叫高雄熊進議會備詢，這也是史上頭一遭有吉祥物列席備詢。鄭孟洳笑稱，市長努力拚市政，高雄熊卻到處玩，太不應該了，觀光局長高閔琳則緩頰，原來高雄熊在拚觀光，5月19日將辦生日派對活動。

鄭孟洳今在議會質詢時，要求高雄熊必須列席備詢，議長康裕成笑說，通常請進議事廳的是個人、某個官員，「第一次請會走路的道具進來」。鄭指出，看到市長努力拚市政、市府團隊努力在這裡備詢，但看到高雄熊上班時間卻在外面趴趴走，認為太不應該了，出現在百貨公司、捷運、高鐵等，到底在忙什麼？

高閔琳說，高雄熊是高雄觀光大使，除了市政宣導，也會到各大景區、商圈、夜市跟市民及遊客互動，也要宣導交通運輸政策，搭配TPASS、好玩卡等，因此高雄熊就會搭乘捷運、輕軌到處遊高雄。

高閔琳透露，這周高雄熊生日前夕5月19日將辦生日派對，邀請市民朋友參加，門票取得方式可看高雄熊臉書，會把門票藏在神祕的地點。高雄熊臉書PO文指出，5月17日將快閃衛武營都會公園、高雄市政府-鳳山行政中心，將於景點隨機藏取「活動入場信封」，並於粉專公布線索，熊寶只要找到信封，就可參加派對。

鄭孟洳認為，高雄熊相當可愛，還與日本熊本熊締結友好的合作關係，高市府日前去日本熊本考察，所有遊客都搶著跟高雄熊拍照，要求市長要好好栽培，高雄熊有成為國際巨星的潛力。

對此，陳其邁笑說，「跟我一樣可愛」，但高雄熊在宣傳觀光方面表現比自己優秀，這點自己甘拜下風，他是高雄熊的老闆會好好栽培，也要高雄熊要謙虛一點，還是要上班，只是要休息一下。