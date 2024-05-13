《國際產業》陸EV關稅3倍跳、豁免某產業 拜登出招被批象徵意義大

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】知情人士透露，美國總統拜登本周將把中國電動車（EV）的關稅提高為近4倍，也將大幅提高其他關鍵產業的關稅，並在一場旨在保護美國工人的白宮活動上公布相關措施。

經過近兩年的審查後，拜登即將宣布提高特定產業關稅。消息人士表示，中國電動車的總關稅將從目前27.5%調高近3倍，至102.5%。至於其他被鎖定的產業，其進口關稅傳將提高1倍或2倍。

一名知情人士表示，拜登與其幕僚最近幾周敲定了這些措施，包括要打擊的項目，以及因有利於美國經濟成長而需給予豁免的項目，而最終決定獲得一致同意。

據外媒報導，拜登最快14日公布針對中國的新關稅措施。

兩名知情人士表示，目前尚不清楚哪些商品被豁免，但可以確定的是拜登不會宣布降低關稅。此前美國政府已經暗示可能讓部分太陽能項目取得豁免，例如一些用於製造太陽能板組件的機械。部分太陽能設備製造廠表示，目前的稅負不利於拜登促進國內清潔能源供應鏈並降低對中國依賴的政策目標。

惟分析指出，拜登提高關稅的計畫主要還是象徵意義大於實質意議，因為中國這些被鎖定的產業並不依賴美國消費者。在數年前，目前的關稅就已經將中國電動車排除在美國市場之外。中國的太陽能公司則大多從其他國家出口到美國，以規避美國的關稅限制。

有消息指出拜登可能給予關稅豁免，周一上午中國的太陽能設備製造商股價止跌反彈或跌幅收斂，蘇州邁為科技目前勁揚4.5%、深圳SC新能源科技漲0.12%、浙江晶盛機電暫跌1%，稍早前都曾下挫逾3%。中國新能源車概念股蔚來汽車目前下挫近5%。理想汽車開低1.4%，目前反彈漲0.5%。比亞迪開低1.2%，目前暫跌0.68%。