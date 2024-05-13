臻鼎-KY首季每股盈餘創同期次高 外資最新評估報告這樣看

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者張漢綺台北報導】臻鼎-KY(4958)第1季歸屬母公司淨利為9.77億元，每股盈餘為1.03元，創下歷年同期次高，其中BT載板單季已獲利，ABF載板今年第4季有望拚單季損益兩平，臻鼎-KY董事長沈慶芳表示，今年上下半年營收有望呈現4:6，日系外資最新報告重申臻鼎-KY「買進」評等，美系外資給予「持股續抱」評等。

電腦消費及車載/伺服器/基地台年增雙位數，IC載板則是年增3位數，並創下單季歷史新高，推升臻鼎-KY今年第1季歸屬母公司淨利為9.77億元，年增94.1%，每股盈餘為1.03元，創下歷年同期次高；累計今年前4月合併營收為435.68億元，年增12.62%。

沈慶芳表示，雖然第2季是傳統淡季，但各大產品線都會成長，可望比往年同期好，今年上下半年營收有望呈現4:6。

臻鼎-KY的IC載板業務已進入快速成長階段，第1季相關營收創下單季新高，其中BT載板產能利用率達逾80%，單季已獲利，ABF亦在去年低基期上大幅年增，第2季產能利用率約35%到40%，公司預期營收與產能利用率可望逐季走高，今年ABF營收將較去年成長3到4倍，如果順利，第4季有望拼單季損益兩平，明年達成損益兩平目標，今年整體IC載板營收可望年成長80%。

臻鼎-KY在IC載板目標為2023年到2027年IC載板營收年複合成長率大於50%，2027年佔公司整體營收比重達15%，並於2030年成為全球IC載板前五大供應商之一。

日系外資及美系外資最新報告對臻鼎-KY多維持之前看法，日系外資重申「買進」評等，目標價為130元，美系外資給予「持股續抱」評等，目標價由108元略為調升至110元。