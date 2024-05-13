《其他電》Q1績優難擋賣壓 亞翔面色鐵青

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【時報記者林資傑台北報導】工業機電系統整合工程廠亞翔(6139)股價4月中觸及366元新高後一路震盪拉回，儘管公司2024年首季淡季營運續強，稅後淨利9.31億元創歷史第三高，惟今（13）日開低4.71％後在賣壓出籠下直殺跌停板229.5元，創3月底來1個半月低價，表現遜於大盤。

亞翔此波漲勢自3月中發動，股價15個交易日內急漲達1.07倍，惟4月中創高後迄今已拉回修正逾37％。三大法人近期亦偏空操作，上周合計賣超達3788張，其中外資賣超達4105張，投信及自營商則分別買超235張、81張，呈現土洋對作態勢。

亞翔董事會通過2024年首季財報，合併營收191.66億元，雖季減20.43％、仍年增達近1.33倍，創歷史次高。營業利益14.49億元，季減8.35％、年增達近3.39倍，創歷史第三高。毛利率、營益率「雙升」至9.68％、7.57％，分創近13年、近14年同期高。

在營收規模及本業獲利持穩高檔下，亞翔首季業外收益雖季減35.89％、年減達49.55％，降至近1年半低，但歸屬母公司稅後淨利9.31億元，季減16.79％、年增達近1.92倍，亦創歷史第三高，每股盈餘4.1元，獲利表現優於營收。

亞翔4月自結合併營收67.85億元，雖較3月70.07億元小減3.18％、仍較去年同期31.76億元成長達近1.14倍，創同期新高、歷史第四高。累計前4月合併營收257.6億元，較去年同期113.97億元成長達1.26倍，續創同期新高。

展望2024年，亞翔總經理蔣曉麟先前法說時認為，由於去年新接單及在手訂單規模均創高，且半導體產業及公共工程接單未來仍有成長契機，對今年營運持續成長維持樂觀。而土建工程出現供不應求狀況、高科技產業市況需求仍熱，預期整體毛利率應會趨於合理化。

蔣曉麟預期，台灣亞翔今年有望轉佳、暫以持平看待。台灣榮工的公共工程近2年會有較好發展，以捷運工程為未來主軸，包括台北、桃園、高雄都會陸續有新路線開出，由於土建工程市場開始出現供不應求現象，有助接單毛利提升。

蘇州亞翔方面，新加坡工程專案去年底工程進度達約40％、約認列38％，剩餘部分今年將持續認列。中國大陸雖然經濟狀況較弱，但公司因較聚焦高端企業，看法相對樂觀。至於越南及新加坡受惠整體產業供應鏈轉移，今年趨勢應會延續。