國化、大恭Q1獲利報喜 股價攀揚表態

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伴隨原物料市況回穩，市況營運動能推進，國化（1713）、大恭（4706）首季獲利躍進、報喜，激勵股價攀揚表態。國化第一季營收1.17億元，稅前盈餘0.64億元，稅後純益0.62億元，EPS 0.41元，季增17.14％。

大恭第一季營收3.05億元，營業利益0.22億元，稅前盈餘0.36億元，稅後純益0.3億元，EPS 0.38元，表現季增翻倍，也較去年同期營運虧轉盈，轉機題材催化，股價隨買盤進駐拉抬，強勢亮燈漲停。

國化4月營收年增62.81％，前四月營收1.63億元，年成長7.57％；大恭4月營收年增13.94％，前四月營收4.04億元，年成長22.96％，營運蓄勢增溫推進。

國化主產品原料鋅錠受全球景氣低迷干擾，影響營收及獲利表現，惟受益轉投資和淞科技（6826）營運績效持續良好，營運獲利持穩提振、改善。

國化認為，鋅價波動已有回穩趨勢，有助運回溫。面對通膨壓力及戰爭持續衝擊，營運策略朝創新、高質、多元及永續目標前進，除更積極擴展海外市場，並藉由研發及品質提升來蛻變體質與強化競爭力，也將處分閒置資產充實營運資金，並落實深化轉投資管理。

國化持股和淞科技29.44％、利華羊毛9.68％，和淞股票在經過小部分轉讓給券商後，國化目前持有部位為17,899張，近期沒有再處分和淞股票計畫。國化對和淞原始投資金額約3億多元，在手和淞持股市值約40億元，和淞近年也持續穩定貢獻國化業外投資收益。