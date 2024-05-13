《金融》全球隱私執法合作協議 金管會獲准加入

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【時報記者林資傑台北報導】金管會為加強保障國人個資，2023年底經由國發會協調申請加入「全球隱私執法合作協議」（Global CAPE），並在2024年3月接獲管理者日本經濟產業省通知申請已獲通過，未來可望透過該協議與其他國際夥伴共同推動跨境隱私執法合作，強化國人個資保障。

台灣作為「全球跨境隱私規則論壇」（Global CBPR Forum）創始會員，向來致力促進受信任的資料流通、降低不必要的數位貿易障礙。隨著全球數位化趨勢加速，資料跨境傳輸需求急增，個資侵害事故常牽涉境外因素，須透過跨國司法管轄權間互助合作，才能有效打擊不法、防止侵害擴大。

為此，全球跨境隱私規則論壇去年10月發布Global CAPE，除論壇會員外亦邀請各國隱私執法機關（PEA）加入，促進不同司法管轄權間的執法合作。除了台灣外，尚有美國、日本、加拿大、英國、韓國、菲律賓、新加坡、墨西哥、杜拜金融中心、百慕達等司法管轄區加入。

金管會表示，未來可望透過Global CAPE，與各國際夥伴就隱私或個資保護的跨境執法、資訊分享、專業交流等事項進行互助合作，進一步強化民眾金融資訊隱私權保障，並與國際最新法制與實務動向接軌，為活絡跨境數位貿易奠定穩固基礎，促進台灣數位經濟蓬勃發展。