《國際政治》普丁機關算盡 推文人經濟學家擔任國防部長

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)在週日出人意料之外任命了一位民間經濟學家擔任新的國防部長。外界認為，普丁試圖要更好的利用國防預算，以及更多的創新，並為俄羅斯的經濟戰做好準備。

普丁提名現年65歲、專長於經濟學研究的前副總理別洛烏索夫(Andrei Belousov)擔任新任國防部長，並接替他的長期盟友、68歲的紹伊古(Sergei Shoigu)。

俄羅斯官方表示，普丁希望自2012年擔任國防部長的紹伊古，能成為俄羅斯國家安全委員會的主管，並負責整合軍工產業事務。

預計這項人事建議將獲得國會的通過。此為普丁自2022年2月揮軍烏克蘭以來，對軍事指揮做出最大的改變。

克里姆林宮發言人說，目前俄羅斯軍事支出佔GDP約7.4%的高水準，該人事將確保軍事支出與國家整體經濟保持一致性，這也是普丁想讓一位文官經濟學家擔任國防部長的原因。發言人說，對創新更加開放的人，將會在戰場上取得勝利。

別洛烏索夫曾任俄羅斯經濟部長，據說與普丁關係密切，他贊成普丁重建強大國家的願景，並希望與高層技術官僚合作，能包容更多創新，並對新想法持開放態度。

據了解，別洛烏索夫在監督俄羅斯無人機計畫方面，起著重要的作用。

該人事案也凸顯出普丁正在加倍下注烏克蘭戰爭，並希望將俄羅斯經濟更多地投入於這場戰爭。

此次人事變動也為紹伊古提供了一個比國防部長更高的職位，確保了連續性，並挽回了紹伊古的面子。俄羅斯總參謀長Valery Gerasimov將繼續留任，他在指揮戰爭方面發揮更實際的作用。

紹伊古在2022年曾因為俄羅斯軍隊被迫進行一系列撤退，遭到軍方的嚴厲批評。當時華格納僱傭兵組織的領袖普里戈津(Yevgeny Prigozhin)領導了一場政變，希望推翻紹伊古的領導。

此外紹伊古的副國防部長Timur Ivanov被指控收受價值近1100萬美元的回扣，也讓普丁想對國防支出進行更嚴格的審查。