《盤中解析》台股乘船奔新高 法人提醒關注兩重點

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【時報記者張漢綺台北報導】傳產股續強，台股盤中指數一度創歷史新高！上週美國公布的經濟數據意外疲軟，市場重燃降息希望，且台積電(2330)ADR大漲收高，為上週站回20700點的台股帶來好彩頭，今天台股也未負眾望，一開盤就在台積電大漲帶動下跳空開高，站上20900點，盤中指數更在長榮(2603)大漲站上200元關卡、陽明(2609)、萬海(2615)、陽明(2609)、中櫃(2613)等亮燈漲停帶動下，與台積電攜手推升指數至20933.28點，再創歷史新高。

不過傳產股吸金，讓失血的電子股賣壓湧現，雖然股王信驊(5274)攀高，聯發科(2454)、瑞昱(2379)、廣達(2382)、鴻海(2317)、技嘉(2376)等高價股及權值股續強，盤中亦有銘異(3060)、海悅(2348)、堤維西(1522)、群翊(6664)、研通(6229)、佳能(2374)、連宇(2482)、數泓科(6855)、永道-KY(6863)、大立(4716)、星雲(8047)、峰源-KY(6807)等盤中股價亮燈漲停，但中小型電子股獲利了結的賣壓一波接一波，亞翔(6139)、群聯(8299)、智基(6294)盤中股價跌停，拖累櫃買指數由紅翻黑，截至11點40分為止，加權股價指數約20880.86點，大漲172.02點，成交量為3054.35億元；OTC指數為247.25點，下跌0.4點，成交量為580.19億元。

今天盤中上市各類股以航運類股表現最佳，上漲4.35%，其次是橡膠類股及半導體類股，分別上漲2.39%及1.68%；表現較差者為機電類股、觀光類股及玻璃類股，其中機電類股下跌2.8%，觀光類股下跌0.98%，玻璃類股下跌0.82%；上櫃部分，表現最佳為光電類股、上漲2.49%，表現最差為觀光類股、下跌0.91%。

就技術面來看，上週台股持續類股輪漲走勢，在傳產金融類股強勢領軍下，上週五加權指數以20708.84點作收，累計一週上漲378.52點，漲幅為1.86%，週K收帶上影線紅棒，也連3紅，日均量放大至4188.8億元，以中小型股為主的櫃買市場因獲利了結賣壓出籠表現不佳，上週五OTC收盤指數為247.65點，累計一週下跌2.34點，跌幅為0.94%，週K收黑棒，終止連二紅，日均量約923.26億元；今天台股在台積電及航運股大漲帶動下，盤中指數攻抵20933.28點，再創歷史新高；近期台股沿著5日線走升，今天盤中指數突破之前高點，再創歷史新高，目前台股短期均線續揚，且日成交量維持在4000億元之上，短期盤勢有機會持續上攻。

分析師表示，美國意外疲弱之經濟數據，讓市場對今年降息重燃希望，美國10年公債殖利率回落至4.5%以下，有利股市評價回升，近期台股在類股輪動下緩步盤堅，且電子、金融、傳產龍頭股紛紛表態創新高，預期台股520前多頭格局不變。

操作上，因台積電、鴻海吸金，且資金湧入傳產、金融等高股息類股排擠下，中小型科技股走勢疲弱，必須關注的是，5月15日前上市櫃公司第1季財報將全部出爐，重量級法說會尚有5月14日的鴻海(2317)及5月23日的Nvidia的財報及展望；另，6月2日Nvidia CEO黃仁勳將來台演講，若AI相關族群未能在這些利多訊息後讓籌碼重新歸隊走高，應提防市場針對AI個股進行一波高本益比修正。

目前台股仍是選股不選市，建議聚焦半導體先進製程、GB200供應鏈、科技新品發布概念、觀光航運、金融保險、高殖利率個股等族群為主。