前往主要內容
工商時報LOGO

高雄容積移轉抵換有共識 搶照潮減但今年推案仍大增

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

高雄全境4月申報開工的推案總銷126億元，雖然比3月的463億元驟減，仍比去年同期年增33％，累計今年前4月推案總銷888億元，還是比去年同期大增46％，而容積移轉方式，在官產取得由建商自行選擇以100％公設地抵繳、或全部代金繳納的初步共識之後，可望舒緩搶照風波，但因高雄房市榮景的預期，今年全年的推案總銷將比去年有明顯的大幅成長。

高雄市不動產開發公會、大高雄不動產開發公會13日指出，高雄全境今年4月申報開工的推案總銷126.83億元，雖然比3月的463億元驟減，仍比去年同期的95.29億元，年增33％，累計今年前4月推案總銷888.29億元，還是比去年同期605.43億元，大增46％。

高雄市不動產開發公會理事長陸炤廷表示，4月申報開工比3月少，應與建商建案送審，取得建照的進度有關，由於高雄房市表現仍佳，無論是大型建商、或中小型建商，都持續買進土地，因此，今年整體的申報開工總銷，將比去年有明顯大幅度的成長。

高雄累計今前4月推案總銷金額888.29億元，已比去年前4月的605.43億元，年增46.72％。

他說，雖然可能造成建商搶照風潮的容積移轉的計算方式，已經在產業界和高市府溝通之後，取得共識，並在今年底公佈實施，但，只要高雄房市後續看好，推案成長的趨勢並不會改變。

高雄容積移轉過去的運作模式，是由建商50％以公設地抵換、50％以公告現值計價繳交代金，但此作法因違反「都市計畫容積移轉實施辦法第9條之1」規定，內政部今年1月4日函文高雄市政府，要求容積移轉50％以代金計價繳交的方式，必須以「市價」計算。

陸炤廷指出，官產初步的共識是，未來將由建商自行選擇100％以公設地抵換、100％以市價計價繳交代金、或是自行選擇不同的比例，以取得容積移轉，但，如果高市府如果未能取得平均每年6億元的容積移轉收入，2年後將再進行調整。

資料採訪、整理／顏瑞田
資料採訪、整理／顏瑞田

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 15檔三多股喊衝 「這檔」銅板股法人連16買 Q2來飆漲逾2成

  2. 銀行母親節推外幣高利定存 2家年息衝10％以上

  3. 退休金也要繳稅！月領、一次領大不同 計算方式一文看懂

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。