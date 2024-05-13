債券PLUS投資術曝光！中國信託高評級策略收益債券基金收益有望再升級

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在聯準會降息預期及全球地緣風險上升的環境下，債券投資必須再升級！中國信託投信13日指出，5月22日將上市的「中國信託高評級策略收益債券基金」核心部位聚焦優質債券，搭配衛星部位拉高收益，還有獨特的管理策略，收益來源多元，讓債券投資更PLUS（Perfect、Lighten、Unique、Sources），隨時伺機爭取收益往上加！

中國信託高評級策略收益債券基金經理人房旼指出，一般的投資級債基金大部份比重布局BBB級債，但「中國信託高評級策略收益債券基金」採取PLUS策略，兼顧信評與報酬。P（Perfect）意即有70％布局在A-以上的高評級債券，都是高品質、國際級產業龍頭大公司，像是微軟、輝瑞、蘋果、豐田汽車、摩根大通、亞馬遜等，違約率低、相對更安全穩健。

L（Lighten）則是增益部位，用三大債種點亮收益。房旼指出，該基金將有30％增益部配置在投資價值浮現的「BBB級債」、後市看好的「明日之星B級至BB級債」，以及具轉股權利的「可轉債」。

房旼進一步說明，「BBB級債」往往是一時失意但有潛力的公司，像疫情爆發時受到衝擊的通用汽車債券價格大跌，但疫後大幅反彈，具有可觀的價差收益機會。「明日之星」雖然是非投資等級債，但具信評調升契機、有強勁的上漲動能，就像智遊網（Expedia Group.Inc）在結構優化、財務體質改善後被調升信用評等，債券價格也大幅上漲。

而「可轉債」平時雖然收益率2、3％，但若營收獲利成長，價格超過轉換價時就有較大資本利得，景氣樂觀時，漲幅更如同股票，如Booking.com可轉債在2020年10月轉為股後，五個月後漲幅達47.6％，同期間股票漲49.6％，表現不相上下。

房旼指出，中國信託高評級策略收益債券基金還有U（Unique）獨特的主動管理債券天期策略，不會一成不變，降息時會拉長存續期、升息的話會縮短存續期以避開利率風險，適配投資尋求最大化收益。

S（Sources)是指多元收益。中國信託高評級策略收益債券基金採月配息機制，目前預估有七成投資在美國公債、高評級債，殖利率分別有4.5~4.8％、5.2~5.5％，而BBB級債殖利率達5.5~6.0％、可轉債殖利率有1.5~2％、非投等債殖利率達8~8.5％，多元收益滿足投資人息收需求。

債券在近三次降息循環中，報酬表現明顯優於其他類資產