《日股》多空互抵 日經指數早盤近持平

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】部分企業發布的財測令人失望，但有些公司宣布還利於股東的計畫，周一早盤日股跌幅收斂，日經225指數早盤微升0.04%，收在38,243.59點，盤中一度跌破38,000大關，為5月2日來首見。東證一部指數晨收微跌0.01%，報2728.03點。

日本央行減少購債導致債息攀升，亦給日股盤初帶來壓力。

Phillip Securities Japan交易部門主管Takehiko Masuzawa表示，市場對企業獲利寄予厚望，因此當某公司讓投資人失望時，他們的反應會很大。在談到日銀（央行）減少購債時，Masuzawa表示，此舉被視為不利於股市，因為這表示日銀距離政策正常化又更邁進了一步，因而使進一步升息的預期升溫。

三井不動產（Mitsui Fudosan）全年財測不如市場預期，早盤股價大跌6.43%。其同業三菱地所（Mitsubishi Estate）跌4.47%。

房地產股晨收跌3.66%，在東證33大類股中表現最差。

東京威力科創（Tokyo Electron）跌0.23%，給日經指數帶來最大的拖累。

本田汽車宣布買回價值3,000億日圓（約19.3億美元）、相當於多達約3.7%的自家股票，股價上漲2.1%。

電信公司KDDI亦宣布庫藏股計畫，股價上漲3.48%。