馬偕醫院攜手陽明生醫 推出「醇樟芝」

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

馬偕紀念醫院與陽明生醫攜手合作，共同推出「馬偕醫院保健系列」，這是一項結合醫學研究與健康發展的任務，雙方希望提供給人們全方位的健康滋補新選擇。作為台灣知名的醫療機構，馬偕紀念醫院一直致力於醫學研究與健康福祉的發展，馬偕醫院生物科技醫學部以健康養生為基礎，由專業的研發團隊共同設計保健相關產品，以滿足日常生活中的健康需求。

這次推出的「馬偕醇樟芝」以台灣原生牛樟芝為主要原料，其天然的生長環境和獨特的生物活性物質，具有高營養價值，研發團隊採用皿培式子實體技術，相較於一般的菌絲體，並精選十種漢方成分，適合各種亞健康族群食用，陽明生醫作為台灣的食品生技公司，多年來已成功開發多款保健食品，並在市場上取得良好口碑。

馬偕醫院與陽明生醫的合作早在2017年便已開始，作為馬偕醫院的進駐廠商，陽明生醫累積豐富的研發背景，此次再度攜手合作，馬偕醫院將「馬偕保健系列」產品行銷與銷售交由陽明生醫負責，雙方的合作將充分發揮各自的優勢，為消費者帶來更多的健康選擇。為了回饋社會，首支產品「馬偕醇樟芝」每銷售一盒，馬偕紀念醫院將捐出新台幣十元給財團法人中華民國安寧照顧基金會，為弱勢群體提供更多的幫助和支持，共同建立一個更美好的社會環境。