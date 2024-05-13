XREX 新加坡獲大型支付機構 MPI正式執照

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區塊鏈金融科技機構 XREX 集團新加坡子公司取得新加坡金融管理局（Monetary Authority of Singapore, MAS）大型支付機構（Major Payment Institution, MPI）正式執照，去年11月，XREX 新加坡子公司取得 MPI 執照原則性批准，不到半年內獲批正式執照。

多年來主導與 MAS 協商的 XREX 新加坡子公司執行長蔡日宏（Christopher Chye）指出：「在與 MAS 的互動過程中，我們深刻體會為什麼他們是國際上最具有公信力的央行和金融監管機關之一。握有這張執照，XREX 將致力推進區塊鏈所驅動的數位貨幣支付，使其更加普及。」

瞄準新興市場的中小型企業，XREX 新加坡子公司為進出口商提供便捷的跨境支付服務。此亦符合 XREX 願景：促進發展中國家的普惠金融。

XREX 集團共同創辦人暨集團執行長黃耀文表示：「取得正式執照驗證了我們堅守全球最高合規標準的決心。我們期待與全球指標性的監管機構合作，讓區塊鏈金融變得更加安全並可讓普羅大眾受惠。」

XREX 新加坡子公司即將推出全新的跨境支付平台 XREX Pay，提供企業級（B2B）跨境支付功能，同時也支援匯款服務，例如：協助移工跨境匯款。XREX Pay 將提供新加坡幣（SGD）和美元的支付與匯款服務，並支援 USDT 和 USDC 等穩定幣，皆將在符合防制洗錢金融行動工作組織（FATF）制定的國際轉帳規則（Travel Rule）下運行。

XREX 共同創辦人暨集團營收長蕭滙宗表示：「MPI 執照許可的金融業務範圍共 7 項，XREX 新加坡獲批 7 項中的 6 項。XREX 新加坡會是 XREX 集團的亞太總部，我們將拓展與大型銀行、發卡機構和支付業者的合作，一同打造結合傳統金融與區塊鏈金融的新一代支付系統。」