陸AI CEO喊話：中國需要自己的「ChatGPT」稱2024是陸GAI爆發年

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人工智慧創業公司零一萬物CEO李開復表示，中國需要自己的「ChatGPT時」，2024年將是中國生成式AI（GAI）應用爆發的一年。

鳳凰網科技報導，零一萬物最近發布其面向消費者的首款AI生產力應用萬知。與微軟的Office 365 Copilot類似，它可以幫助用戶更快地創建試算表、文件和PPT，不過它主要是為中國市場量身定制的。萬知支持中文和英文，可以解讀財務報告，做會議記錄，還能快速閱讀長達60萬字的特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）傳記，並給出一個快速簡介。

報導稱，李開復在接受彭博採訪時表示，中國需要自己的「ChatGPT時刻」來提高人們的興趣、加快普及和投資。

「對美國人來說，這一刻發生在17個月前，」李開復在北京透過會議平台Zoom接受採訪時說，中國用戶還沒有體驗到ChatGPT時刻。目前為止，中國的聊天機器人或工具都不夠好。

與許多全球AI創業公司不同的是，李開復透露零一萬物已接近盈利。在對這些模型進行中文和通用資料集的訓練之後，李開復正在將這些模型和應用程式推向全球，並與大陸國內外客戶簽約以增加明年的收入。「2024年將是中國生成式AI應用的爆發年。」

李開復表示，零一萬物將在幾周內完成2.5億美元Pre-A輪融資的第二部分融資，並將在年底前開始為其A輪融資尋找投資者。該公司還精簡硬體和軟體流程，以最大限度地降本增效。

「當GPT-5到來時，我們將更落後。」李開復直言，他指的是傳聞中的OpenAI下一代AI大模型。但是，零一萬物專注於開發讓人們承受得起的AI模型，而不是規模龐大、更昂貴的模型。「你可以建造一艘巨大的太空船，但它能把你從沙加緬度帶到舊金山嗎？」他問道。