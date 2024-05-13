佛山成港人置業熱點 購房可落戶還可「以舊換新」

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作為港人在粵港澳大灣區置業熱點之一的佛山，當地住房和城鄉建設局等9部門13日聯合印發《關於持續推動房地產市場平穩健康發展的若干措施的通知》，其中公布13條房市新政，當中明確放寬針對非佛山市戶籍人員，在當地購房可申請落戶，又鼓勵支持住房「以舊換新」。

據香港《經濟日報》引述該《通知》提出，放寬購房入戶政策，在佛山市持自有合法產權住宅房屋的非佛山市戶籍人員可以在房屋所在地申請入戶，共同居住生活的配偶、未成年子女可以隨遷。

在鼓勵支持住房「以舊換新」方面提到，支持房地產開發企業、仲介機構和購房人三方聯動展開「以舊換新」，鼓勵房地產企業實施存量房產置換新房的活動。支持地方國企參與「以舊換新」，對收購市場存量房產用於保障性住房、租賃住房、人才住房等，加大融資支持力度。

而從2024年1月1日至2025年12月31日，對出售自有住房並在現住房出售後1年內在市場重新購買住房的納稅人，對其出售現住房已繳納的個人所得稅予以退稅優惠。

該《通知》又提出，實施階段性取消佛山市首套商品住房商業性個人住房貸款利率下限政策；調高公積金繳存餘額計算倍數，整體提高住房公積金貸款的可貸額度等。

觀察大陸多個城市近日先後放寬房市政策，上周兩大核心二線城市的杭州、西安同日宣布全面取消房市限購。另從公開資料顯示，佛山市已於2022年12月10日起全域取消限購。