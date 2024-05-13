群聯開盤秒跌停 空方為何開槍？潘健成一句話洩口風

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台股今（13日）開盤跳空大漲，攻上20,933.28點再刷歷史新高，然而上周五（10日）才召開法說的NAND大廠群聯開盤卻一字跌停鎖死，引發市場熱議，終場大跌9.96％，據悉，恐與法人調降評等及NAND市價急漲衝擊消費市場有關。

群聯今日開盤跳空大跌、跌停鎖死，並跌破季線，終場大跌9.96％，並有超過4,291張賣單等買。群聯近五個交易日累計下跌96元，達跌超過15％。事實上，群聯9日就曾放量大跌一波，今日再亮燈跌停，可見賣壓不輕。

群聯10日舉行法說會，執行長潘健成表示，NAND原廠短期內推升記憶體價格情況下，恐對消費型NAND市場帶來影響，外界解讀恐衝擊市場發展並推升產業風險。

潘健成表示，若目前市場價格趨於穩定，對整體產業的供需將比較健康。但若NAND市場價格在短期內急速上升的話，將可能抑制終端系統用戶的NAND儲存容量，進而造成泡沫化危機。

群聯法說會後，有亞系外資重申優於大盤評等，並將目標價調升至808元，儘管如此，卻有本土法人、美系外資同步將評等自「優於大盤」調降為「持平」，美系外資更將目標價調降至760元。

群聯暴跌也引發網友熱議，有人認為營收財報數據都不錯，但業外貢獻占比高，對於獲利能力表示擔憂，「1Q12元看似不錯，但毛利率和營益率掉很多，業外過半」、「Q1一堆公司EPS好看只是Q1匯損大賺，本業都鳥鳥的」、「聽業內同學講的，記憶體今年最好的就是Q1了，別去撿刀」。不過，也有人表示「看到威剛也-6%我放心了，應該不是公司內部問題」。

潘健成表示，群聯NAND儲存應用，包含工控系統、電競主機、車載應用、企業級SSD、以及近期擴大推廣的群聯獨家專利AI方案「aiDAPTIV+」等各種Design-in。潘健成補充，在今年的COMPUTEX電腦展中將帶來更多AI方案「aiDAPTIV+」生態系成果展示。

群聯公布第一季合併營收165.26億元，季增4.9％、年增64.0％。合併毛利率33.9％，季減2.1個百分點、年增2.1個百分點。合併營業利益12.52億元，季減18.8％，年增49.3％。第一季稅後純益24.20億元，每股稅後純益（EPS）12.02元。

另外，四月營收為51.56億元，月減23.89％，年增53.14％，累計今年前四月營收達216.82億元，年增61％。