元太彩色電子紙Spectra 6獲SID顯示周「年度最佳顯示科技獎」

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元太宣布，以革命性的彩色電子紙Spectra 6，獲得由國際資訊顯示學會SID頒發的「年度最佳顯示科技獎」，讓元太與蘋果、三星、京東方、3M 同時並列為今年獲獎的創新公司中的一員。

元太董事長李政昊表示，E Ink Spectra 6憑藉其廣泛的色域和最先進的影像演算法，不僅奠定了新一代數位廣告看板標竿，也與我們致力減碳的永續發展目標一致。Spectra 6讓零售用戶和廣告商能夠在提供引人入勝的廣告內容時，同時最大程度地減少對環境的影響。

E Ink Spectra 6 採用Spectra技術平台為基礎，目標在為所有紙質海報看板提供彷彿如印刷品質的替代看板，包括 POP 展示、訊息看板或海報，以及其他店內廣告。E Ink Spectra 6技術強化了顏色光譜及先進的彩色成像演算法，可提供全彩顯示以增進商品廣告和行銷效果，作為紙質看板或LCD螢幕的低碳替代方案。

E Ink Spectra 6於去年的SID 顯示周中展出，並獲得了最佳人氣獎（People's Choice award）。Spectra 6 是一款全彩產品，提供了反射式顯示器前所未有的色彩飽和度和鮮豔度，並且能夠媲美當今市場上最先進的紙質彩色列印機相同色彩效果。E Ink Spectra 6擁有6萬種顏色的色域和最高達30：1的對比度。

此外，由於電子紙採用反射式顯示技術，它可以達到近乎180度的超廣視角，並且在強光下仍能舒適清晰地閱讀。而與所有E Ink電子紙顯示器一樣，E Ink Spectra系列產品只會在更換顯示內容時消耗些許電力，待機畫面不耗電，因此對零售商而言，是一種非常低功耗的顯示解決方案。

低碳智慧轉型的趨勢正加速零售業者採用數位看板的驅動力，採用超低耗電的電子紙顯示器，可使零售及廣告業者在提供即時動態訊息更新的同時，仍能實現其永續發展目標。 E Ink元太科技比較了使用紙張、液晶螢幕和電子紙螢幕廣告牌對二氧化碳排放的影響，若全球有3,000萬個10吋電子紙標籤做為促銷廣告牌，每個電子紙廣告牌每日更新4次畫面並使用5年，使用電子紙廣告牌可較液晶廣告牌約降低1.2萬倍的CO2排放量，若相較於傳統紙質促銷海報，更可降低約6萬倍的CO2排放量。