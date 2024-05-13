《其他電》信紘科動能良好 Q1獲利、4月營收齊登次高

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【時報記者林資傑台北報導】半導體廠務工程及設備廠信紘科(6667)公布2024年首季財報，受惠訂單認列進度良好、原料採購管控得宜，配合業外匯兌收益助攻，使稅後淨利雙位數「雙升」至0.83億元、每股盈餘（EPS）1.86元，雙創歷史次高，成長表現優於營收。

信紘科2024年首季合併營收6.41億元，季增6.49％、年增達20.1％，營業利益0.82億元，雖季減6.01％、仍年增達15.79％，雙創同期新高、歷史第三高。配合業外匯兌收益助攻，使稅後淨利0.83億元，季增達16.8％、年增達36.54％，每股盈餘1.86元，雙創歷史次高。

信紘科表示，受惠台灣半導體及高科技產業客戶訂單認列狀況良好，首季廠務供應系統整合業務營收占比達89％，使整體營運維持良好動能，配合原料採購管控及專案施作進度良好，毛利率25.33％、營益率12.86％，分創近6年同期新高及次高。

信紘科亦公布4月合併營收達2.61億元，較3月2.43億元成長7.19％、較去年同期1.9億元成長達36.98％，創同期新高、歷史次高。累計前4月合併營收9.02億元，較去年同期7.25億元成長達24.54％，續創同期新高。

展望後市，信紘科指出，受惠旗下廠務供應系統整合業務動能暢旺，公司持續深化廠務供應系統整合、綠色製程兩大業務布局，並推動統包業務接單轉型，以開拓其他產業廠務擴建接單表現，有助公司維持市場良好競爭力，為整體營運挹注正向效益。