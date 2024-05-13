雨中有藝 易兆企業打造首座「易兆雨中美術館」

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風雨中的藝術，你聽說過嗎？日前在台北信義香堤大道廣場展開一場前所未有的藝術盛會，由台灣防水工程龍頭易兆企業，憑藉其頂尖易兆拜鐵膜®Baytec®SPR防水膜工藝，打造全球首座「易兆雨中美術館」，完美防水技術讓珍貴的展品絲毫不受水分侵擾，這一場風雨兼程的藝術之旅，不僅挑戰傳統美術館的架構，更讓人在雨中感受藝術的靈魂，引領觀眾進入一場別出心裁的感官之旅，在雨中沉醉於藝術與技術的交融之中，感受易兆良匠本心的企業精神。

本次展覽設計風格以1960年代法國克萊因藍(International Klein Blue)為靈感啟發，結合「易兆拜鐵膜®Baytec®SPR防水膜藍色視覺」和「台灣藝術」為兩大元素，透過新生代台灣藝術家吳美琪、林亦軒等人創作，展現了不同媒材呈現出的獨特肌理紋路。全球首座專為在雨中欣賞展品而設計的美術館，藉著藝術品與易兆防水膜工藝的結合，不間斷的雨水洗禮，這場藝術之旅將帶領觀眾進入一場感官的奇妙之旅，體驗藝術與技術的完美融合。

即使此舉讓4間保險公司不敢承保，但仍不得不讚嘆，唯有易兆防水膜，憑藉對防水功能的絕對自信大膽設想、匠心施作，才能呈現這場藝術盛宴。現場除藝術畫作展出外，更同步展示易兆拜鐵膜®Baytec®SPR防水膜的20年工程取樣實績，證明擁有防水保固20年以上有所依據。

● 吳美琪 Wu MeiChi - YXX- The Flares #1, 2019：以光線、空間、影像為元素的獨特創作，展現光與影的交錯之美。

● 吳美琪 Wu MeiChi - 洛神花與影子 Roselle and Shadow, 2022：透過攝影與繪畫的結合，呈現出靜物與影子的對比之美。

● 林亦軒 Lin YiHsuan - Flag, 2017：具有強烈後印象派風格的抽象繪畫作品，藉著色彩、塗繪展現出作品的韻味。

成立於1993年的易兆企業已有30年歷史，在防水技術上擁有著豐富的專業經驗，從台灣高鐵、新加坡海底隧道，到中國首條通車極寒地區的哈大高鐵等，全亞洲均有其工程實績，這次超越傳統將其專業技術應用在藝術領域，打造了全球首座雨中美術館。

易兆曾董事長表示，這次的雨中美術館是我們挑戰極限的一次嘗試，也是對易兆企業技術實力的最好詮釋，希望透過這場藝術盛會，向大眾展示易兆拜鐵膜®Baytec®SPR防水膜在防水領域的卓越效能，同時將藝術與科技完美結合，為觀眾帶來前所未有的藝術體驗，致力為客戶提供更優質的防水解決方案，讓世界更加美好。