中菲南海角力？陸海警在黃岩島海域開展常態化訓練

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據大陸官媒央視旗下新媒體「玉淵譚天」微信公眾號發佈消息，近日，中國海警在黃岩島海域成功開展了海上救生訓練。多艘中國漁船在黃岩島海域作業，中國海警定期開展海上救生訓練，保障來往船隻上人員安全。

貼文中附上49秒的影片，中國海警川山艦執行海上救生訓練，模擬海上有人員落水，啟動救生流程，放下小艇靠近目標後，將落水人員救援上船，並實施心肺復甦術。影片結尾稱，中國海警定期開展海上救生訓練，保障來往船隻上人員安全。」

除南海外，中國海警近日也在金門海域執行安全救援演練。據「玉淵譚天」公眾號消息，5月9日，由福建海事局牽頭，海警、海監、漁政、救助等多部門共同在金門水域開展了「安海2024」漁業安全救援演練，12艘參演船隻克服了惡劣海況，以商漁船碰撞事故為模擬演練場景，協作展開救援演練，進行了長時間多項科目演練。

文章聲稱，從具體部門職能角度看，海警局負責打擊海上違法犯罪行為，漁業漁政管理局負責護漁，海事局負責水上搜尋救助的組織、協調和指導，海監負責對中國大陸管轄海域實施維權巡航執法。目前，金門附近海域的執法權，是由大陸海警、海事、海監、漁政等不同海上執法部門分管。「而發佈於演練當天的公告，更是確鑿無疑地表明，大陸在行使對該海域的執法權。」