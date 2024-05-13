便宜機票看這裡！長榮航空線上旅展 精選航線最低72折起

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

長榮航空推出2024年夏季線上旅展，帶您輕鬆翱翔夏日！即日起至6月6日23：59止，凡購買2025年2月28日前從台灣地區出發至指定航線，可享最低優惠72折起。桃園-清邁來回最低8,170元起(未稅)、桃園-北海道來回最低15,555元起(未稅)；歐美航線也有超值優惠，桃園-巴黎來回最低25,200元起(未稅)，開啟您的文藝之旅、桃園-西雅圖來回最低28,571元起(含稅)，登上太空針塔，飽覽雷尼爾山與西雅圖全景。

喜愛團體旅遊的旅客同樣享有優惠，長榮航空與各大旅行社共同推出「魅力歐洲」及「玩美加族」的團體行程，讓您輕鬆享受歐洲及北美各區的風情美景。遊歐首選長榮航空「魅力歐洲」，法比荷8日80,900元起、英法雙國好事成雙10日136,900元起、北歐四國峽灣13天153,900元起；北美首選「玩美加族」美加雙城西雅圖、溫哥華7日80,999元起，還有超值「臥谷長榮」9日93,900元起，帶您飽覽美國西岸壯麗美景，包含大峽谷、優勝美地…等知名國家公園。

除了推出夏季線上旅展、團體優惠行程外，即將於5月24日至5月27日舉辦的2024高雄國際旅展，以及5月31日至6月3日的2024台北國際觀光博覽會，長榮航空於兩場實體旅展主打波音787夢幻客機，打造高達3公尺的巨型787發動機模型、模擬機翼及航行燈，搭配3D投影及聲光效果讓民眾近距離感受發動機的震撼，此外現場出示長榮航空LINE官方帳號好友，不僅立即獲得長榮航空機票優惠專案活動代碼，再搭配線上旅展期間購票，有機會再享最高2％折扣，還可以參加互動遊戲拿好禮。