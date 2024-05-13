「最懂海的男人」上岸了！台驊布局這產業啖商機

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看好共享辦公室在創業新趨勢下的新商機，台驊控股(2636)轉投資韻驊投入T3CO共享辦公戰場，在信義區打造業態豐富的新創企業辦公室。台驊董事長顏益財表示，開幕首月入駐率已達2成，目標是年底75％，達到損益兩平後，將開設第二據點。

台驊控股啟動不動產活化策略，T3CO運用跨行業共享辦公環境，多功能客廳、高效安全網路、印表機、專業會議室、網紅直播間、咖啡休息區等設施及各項商務資源服務、投資評估企業輔導、新趨勢主題講座、Happy hour品酒會交流等軟服務，創造開放、舒適、趣味且激發活力的辦公體驗。

顏益財表示，信義區商業匯聚，政商金融、星級飯店、頂級商圈，全球企業、金融服務，商場，餐飲、複合零售、娛樂設施、生活配套等業態，多元的消費選擇，構築了最佳的新創趨勢生活應用場景。周邊企業在傳統辦公室租賃常常需要支付高昂的租金、裝修和設備費用，而共享辦公室則可以更經濟的方案享受一流的行政辦公設施和服務。企業可以根據自己的需求靈活控制成本，創業家無需為高端專業設施和資源額外投資，能夠專注於核心業務的發展，提高工作效率。

顏益財強調，T3CO以靈活性、便利性、協作與創新環境以及成本效益與資源分享為特點，為新創企業們提供了一個理想的工作空間和商務社交平臺，能夠更好地利用資源，與其他創業者建立合作關係，拓展商業機會。無論是初創企業還是獨立創業者，工作團隊在T3CO，可以促進與同類（或不同）行業的溝通與資訊交互，由此創造價值成為成功的加速器。

T3CO總顧問邱蓓蓓指出，許多年輕員工希望生活平衡，有一個並非完全遠端的辦公環境。他們仍然重視面對面的交流與互動並渴望得到導師指導的機會，並與他人建立聯繫和建立社會關係，並有平衡健康的生活。T3CO為此與同大樓全真瑜珈TRUE YOGA合作, TRUE YOGA會員於社群打卡定位於忠孝會館，於google 5星評論，即贈送T3 半日體驗卷。 凡至T3CO入駐辦公的企業會員，則皆可獲得團課體驗。

邱蓓蓓分析，企業在T3CO辦公風格的空間，可更輕易的促進協作和建立社群，這樣做的目的是融合傳統辦公室的優點—例如：擁有公司歸屬感、促進與自身品牌的聯繫，並與其他企業團隊一同創意發想得到更多資源經驗，掌握先機及商機。