PM2.5年平均濃度12.5效益最大 環境部：標準值將加嚴

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空氣品質對健康的影響是全球關注議題，國家衛生研究院和環境部2015年起執行2期共8年的研究計畫，不僅建立了專屬台灣的空氣品質健康指標，更分析出若PM2.5年平均濃度降至12.5，減量成本和健康成本可達到最大效益。環境部也依據這項實證研究結果預告修正「空氣品質標準」草案，將PM2.5年平均標準值由現行的15 μg／m3加嚴為12 μg／m3。

國衛院國家環境醫學研究所研究員陳裕政說明，近十年空氣汙染有逐漸改善，逐步降低對國人的健康衝擊。從2007年到2017年，PM2.5濃度從31.7降到21.47 μg／m3，降幅約1成；全台各縣市可歸因於PM2.5的慢性疾病死亡比率也下降，包括肺癌、慢性阻塞性肺病、缺血性心臟病、中風。

國衛院研究也發現，糖尿病患者長期暴露於較高濃度的PM2.5，會降低腎臟過濾功能，且過去本土研究發現，PM2.5會增加糖尿病患者罹患視網膜病變、蛋白尿風險，因此建議將糖尿病患納入PM2.5長期反應的易感族群。

另外，國衛院透過環境部的空氣品質監測資料，結合健保資料庫、美兆健康資料及內政部死亡統計資料等本土數據，以2006至2014年國內72鄉鎮6大污染物每日平均濃度，與65歲以上長者每日自然死亡數據，建立了專屬台灣的空氣品質指標（AQHI）。陳裕政說，AQHI較現行的空氣品質指標（AQI）更能反映空氣汙染物對健康的風險。

國衛院提出的實證成果，也作為政策修正和擬定的重要參考。陳裕政指出，在權衡健康成本和減量成本之下，PM2.5濃度調降到年平均12.5 μg／m3時，將具有最大效益。若進一步調降到12.1 μg／m3時，將可達到聯合國永續發展目標（SDG）目標三的green程度。

環境部今年4月29日預告修正「空氣品質標準」草案，將PM2.5年平均標準值由現行的15 μg／m3加嚴為12 μg／m3，並同步下修O3、NO2、SO2及CO標準。

環境部大氣環境司副司長張根穆表示，美國花了15年從15 μg／m3加嚴到12 μg／m3，我們則是花了12年。根據世界衛生組織的《全球空氣品質指南》，相當於從第3期（15 μg／m3）邁向第4期（10 μg／m3）。