電力需求攀升＋電網建設帶動 銅價前景持續看俏

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街口投信引述外媒指出，到2050年，僅交通運輸業對銅的需求，預計將比2022年增長超過11倍。到2030年，全球銅供應缺口預計將接近1,000萬噸。街口投信表示，隨著電力需求不斷攀升、電網建設帶動關鍵金屬需求，銅價前景持續看俏。

據媒體報導，礦業巨頭必和必拓和艾芬豪電氣，已合作在美國選定地區勘探銅和其他關鍵礦物，以滿足未來能源轉型和電氣化革命不斷增長的需求。目前初步勘探將集中在亞利桑那州、新墨西哥州和猶他州的六個地區，必和必拓在最初3年內將投資1,500萬美元。

此外，根據《澳洲金融評論報》報導，礦業巨頭力拓曾考慮向英國礦業公司英美資源集團提出收購要約。消息人士表示，力拓「管理層不排除參與部分或全部礦業集團的運作，並繼續研究日常情況」。

目前已知有必和必拓、力拓等礦業公司，和大宗商品交易商嘉能可集團，直接對英美資源集團提出收購要約或考慮收購該公司的計畫，顯示出該公司擁有的銅礦資產的重要性及未來成長的潛力。

美國能源資訊署（EIA）在短期能源展望（STEO）報告中表示，隨著資料中心的需求不斷增長，以及家庭和企業使用更多的電力來供熱和運輸，美國電力消耗將在2024年和2025年升至歷史新高，其中，2024年的電力需求將增加至4.1萬億度（kWh），2025年將增至4.16萬億度。

不斷攀升的電力需求，將刺激發電廠擴大發電設施的建設與再生能源的投資。

巴里克黃金公司執行長認為，併購礦業公司或礦場並不會擴大能源轉型所需的銅供應，該為執行長向英國《金融時報》表示，礦業公司應優先投資於勘探和開發新的銅礦床。