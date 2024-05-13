萬海陽明又噴了…25檔人氣爆棚 這「兩類股」股價直墜

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台股今（13日）收盤報20,857.71點，漲148.87點，漲0.72％，成交量4,264.01億元。台積電ADR上周五大漲4％再創新高價，激勵護國神山今日股價最高觸及825元，距離歷史新高價826元僅一步之遙，連帶推升大盤盤中最高衝上20,933點，不僅刷新歷史新高，還蓄勢挑戰21,000點大關，不過其他電子股力道不足，指數創高後小幅收斂作收。

盤面上，航運股挾帶運價利多題材，股價持續發威，指標股陽明、萬海亮紅燈，長榮跟進爆出15萬張大量衝半根漲停板，表現不俗。反倒是今年初以來飆漲的重電股回吐賣壓走弱，華城、士電重挫逾半根跌停，中興電也挫近6％。其他如記憶體族群同步也賣壓沉重，指標群聯重挫打入跌停價624元，威剛則大跌8％。十銓、宇瞻同步下跌逾2%。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計中櫃、藍天、京晨科、群翊等35檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現以運輸、橡膠類股波動最大，分別上漲3.74％、2.46％，電機類股跌幅明顯，下跌2.97％。

今日上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

上市股漲幅達9.9％的有10檔，當中有9檔漲停，收盤漲幅前十名依序為巧新（1563）、中櫃（2613）、藍天（2362）、潤泰全（2915）、海悅（2348）、堤維西（1522）、佳能（2374）、偉聯（9912）、陽明（2609）、峰源-KY（6807）。

上市股跌幅超過8.29％的有10檔，前2名皆為跌停，收盤跌幅前十名依序為亞翔（6139）、阜爾運通（6914）、吉茂（1587）、大銀微系統（4576）、大量（3167）、根基（2546）、雲豹能源-創（6869）、天鈺（4961）、台南（1473）、士電（1503）。

上市成交量前10名個股依序為陽明（2609）、長榮航（2618）、華航（2610）、長榮（2603）、燿華（2367）、萬海（2615）、大同（2371）、中信金（2891）、鴻海（2317）、開發金（2883）。

上櫃股有10檔達9.74％以上漲幅，當中有9檔漲停，收盤漲幅前十名依序為家碩（6953）、京晨科（6419）、群翊（6664）、華盈（3520）、研通（6229）、大恭（4706）、大立（4716）、智通（8932）、桓達（4549）、泰金-KY（6629）。

上櫃股有10檔有8.47％以上跌幅，前3名皆為跌停，收盤跌幅前十名依序為群聯（8299）、世紀（5314）、智基（6294）、藝舍-KY（2724）、及成（3095）、台聯電（4905）、威剛（3260）、尚凡（5278）、碩禾（3691）、神準（3558）。

上櫃成交量前10名個股依序為正德（2641）、威剛（3260）、廣運（6125）、上詮（3363）、國統（8936）、能率（5392）、富喬（1815）、元太（8069）、榮剛（5009）、台燿（6274）。