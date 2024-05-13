陸舉債1兆發行超長期特別國債 最長50年

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據央視新聞，大陸今年將發行1兆元（人民幣，下同）的「超長期特別國債」，最長期限達50年。分析指出，超長期特別國債將連續幾年發行，並用於大陸重大戰略實施和重點領域安全能力建設。

大陸財政部13日發布「2024年一般國債、超長期特別國債發行有關安排」，其中超長期特別國債涉及期限為20年、30年、50年；決定5月17日發行30年超長期特別國債，決定5月24日發行20年超長期特別國債，決定6月14日發行50年超長期特別國債。

路透稍早引述消息人士報導，大陸財政部計劃5月17日啟動今年超長期特別國債發行，1兆元規模中，包括20年3000億元、30年6000億元和50年1000億元，計劃在今年11月底前完成。

大陸官媒《經濟日報》13日發表文章稱，今年大陸經濟實現良好開局，同時還要看到經濟運行仍面臨不少問題和挑戰。積極的財政政策要靠前發力，把政策工具用足用好，特別是及早發行並用好超長期特別國債，加快專項債發行使用進度。把政策落到實處、見到實效。

文章強調，特別是及早發行並用好超長期特別國債，加快專項債發行使用進度。按照部署，從今年開始擬連續幾年發行超長期特別國債，專項用於大陸重大戰略實施和重點領域安全能力建設，今年先發行1兆元。

文章稱，在做好超長期特別國債前期準備工作的基礎上，應盡早啟動發行工作，及時分配、下達資金。當前投資增長仍面臨一定壓力，應統籌用好超長期特別國債、兆元增發國債、專項債券、中央預算內投資等政策工具，促進投資合理增長。

此外，文章稱，加強政策協調可以促進宏觀調控目標有效實現，大陸央行綜合運用多種工具投放流動性，保障政府債券順利發行，公開市場操作中逐步增加國債買賣、充實貨幣政策工具箱，促進更多資金精準服務小微企業和「三農」。