為失能者洗澡不再困難 基隆獲贈首部沐浴車

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對於有失能者需要長照服務的家庭來說，單純只是希望幫失能者洗個澡，往往都是「不可能的任務」。為此，台灣樂福國際慈善福利協會與台灣利他資源整合等機構與基隆市政府合作，捐贈沐浴車給基隆市，協助提供基隆失能者沐浴服務。

基隆市政府社會處表示，到今年4月底為止，基隆市超過65歲以上的人數多達74641人，占總人口20.54％，提前進入超高齡社會。在此同時，隨著失智與失能人數增加，長照居家服務需求迫切。13日，台灣樂福國際慈善福利協會捐贈了一部沐浴車，將在基隆市提供失能者身體清潔及衛生外，也將協助褥瘡照護及衛教服務。

基隆市副市長邱佩琳認為，這部沐浴車是基隆的第一部，也是讓失能者重拾尊嚴的第一步，透過公私協力，也能夠創造就業機會，共同打造基隆成為最有愛的城市。

基隆市社會處長楊玉欣表示，對於一般人來說，或許很難相信洗澡對於一個有失能者的家庭來說，到底是多麼困難。因為失能者的多樣性，以及個案的獨特性，都讓個案家庭很難自己解決「洗澡」這件事情。透過專業的團隊、專業的裝置及設備，提供這樣的服務，是件功德無量的事情。她也特別感謝沐浴車的捐贈者，並認為這是最幸福的一件事。

捐贈者曾文浩先生表示，他目前在台中工作、生活，基隆出生、長大的母親在接受這樣的服務後，也希望老家基隆的朋友們也能夠有接受這樣的服務的機會。因此，他為了母親的心願，花了近新台幣200萬元，捐贈一部沐浴車給基隆。

這項服務，是由三人一組的專業團隊（包括照服員和護理師）組成，前往個案家中提供沐浴服務，除滿足失能者身體清潔及衛生外，也將協助褥瘡照護及衛教服務，有效減輕主要照顧者負擔。

樂福協會透露，若這項服務能夠推廣未來也將能提高基隆市民在地就業，增加在地勞動力人口、降低跨縣市就業情況，以專業培育民眾、婦女及弱勢者進入長照服務，排除弱勢就業困難。