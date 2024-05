追劇推薦：井柏然主演陸劇《新生》劇情評價、演員、經典台詞一次看

陸劇《新生》開播好評不斷。

陸劇《新生》?新生陸劇線上看平台?《新生》陸劇結局是什麼?《新生》陸劇評價?陸劇《新生》上線 Netflix 即登熱播榜單,此劇改編自珞珈的原著小說《費可的晚宴》,也是《孤注一擲》導演申奧執導的首部劇集,由井柏然、周依然領銜主演。

《新生》以懸疑犯罪為主軸,故事一開頭男主角「費可」(井柏然 飾)口吐白沫以「死」出場,並召集「騙局受害者」們在孤島揭開有關費可一生的謎團,而這五位有著不同身份、特質的陌生人在這場「詐騙遊戲」中互相猜忌與試探,慢慢剖開深藏在人性的黑暗面,尋求事情的真相。

倒序法開篇,一切都是騙局?

《新生》劇集開篇,由井柏然飾演的男主角費可口吐白沫中毒倒地,並在救護車上失去意識,隨後何珊、陳樹發、程浩、張萱、蘇倩幾位身份迥異的陌生人收到來自費可的信,齊聚孤島追思,一同揭開關於費可的身份迷局。

五位不同身份的陌生人在孤島別墅中,讓人聯想到英國作家阿嘉莎克莉絲蒂所創作的小說《And Then There Were None》同樣為特質相異的陌生人受到神秘人的邀請,前往島嶼別墅度假,在純真的詩詞下開啟一場殺戮。

我們認識的是五個不同的費可。 - 電視劇《新生》 -

反轉伏筆,精心策劃的陰謀

《新生》有別於其他以刑事展開的劇集,其沒有兇殺案,沒有驚心動魄的打鬥場面,而是彰顯了那些生活中尋常卻細思極恐的人與事,以不同的故事線勾勒出龐大的騙局,串聯起背後不為人知的詭譎人心。

男主角費可成功將自己塑造成一位溫文爾雅、文質彬彬又心思縝密的角色,以五種不同社會身份遊走於幾人之間,他將人心化為利器,博取眾人信任後騙取錢財。

請別來探尋我,因為你注定難以尋覓我的蹤跡,我深知你心中的每一個秘密。 - 陸劇《新生》 -

每個人身邊都有「費可」,深剖人性黑暗面

「費可」的角色名稱就跟英文「fake」相同,在費可精心安排的騙局之下,每一個人都為了自身利益、慾望、權利而掩飾善惡,隨著劇情發展逐步剖開人性錯綜複雜的黑暗面,讓觀眾深思在現實世界裡,我們是否曾因某種原因而隱匿真實自我?

沒有貪婪慾望又如何讓騙子乘虛而入? By - 陸劇《新生》

《新生》播出後好評如潮!

劇中男主角井柏然深入研究角色背景與情感發展,將擁有多重身份的費可演繹得淋漓盡致,細膩刻畫不同的人物形態,不論是面對金融精英展現純正質樸一面,還是自在的與礦業總裁相處,都表演的出神入化。

每位配角皆是演技扎實的實力派演員,王硯輝所飾演的礦業公司總裁陳樹發,在目睹女兒自殺一幕時,即便沒有台詞,從細微的表情變化依舊能感受到悲傷與震驚。

周依然施壓飾演的何珊,劇中總是保持冷靜情緒,手握神秘USB的她,絕非是受害者中最為關鍵的角色。

在緊張又緊湊的故事情節裡,隱藏著許多看似不起眼的細節,而這些在後續的情節裡都將得到呼應,仿佛帶給觀眾如同拼圖式的觀影體驗。

作者/Zoe Zw Hsu

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載,未經同意禁止轉載。