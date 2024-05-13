520總統就職國宴在台南 就職國宴菜色照大公開

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正、副總統就職典禮即將在5月20日登場，於日前舉辦「國宴國家隊暨菜色發布記者會」，本次以「好料大員，有料臺灣」為主題，呈現台灣多元及豐富飲食文化，更有獨特與傳承的寓意，要讓世界看見台灣 。

知名飲食作家蔡珠兒於臉書提及：「菜要有故事，有意義，要好看，更須好吃，還要高規格，餐具器皿、茶飲酒水皆有講究，其間涉及千萬細節。」團隊卯足全力，讓這張國宴的菜單順利產出，代表台灣。備受注目的菜單設計，共有八道主菜，菜色理念融入「民主包容、族群融合、地方特色、綠色永續、傳統創新、展望國際」六大關鍵詞，Tatler Dining帶您一覽精彩菜色。

其中，備受注目的菜單設計，共有八道主菜，菜色理念融入「民主包容、族群融合、地方特色、綠色永續、傳統創新、展望國際」六大關鍵詞，第一、二道菜融合五大族群，分別為「永續啟航」以當季蔬菜拼盤搭配五大族群沾醬、「在地紮根」則是五大族群代表性小吃。

第三至第七道菜各別為一族群一道菜，分別為「南國醬滷」結合潮州滷水和台灣滷味、「客韻陳厚」竹筍菜脯雞湯、「原味純粹」刺楤黃錫鯛 、「老菜彌新」春梅排骨、「百年飄香」蝦仁飯；最後第八道則是「國際之光」甜點與水果，希望透過菜色的設計讓賓客充分品味台灣美食魅力。

此次總統就職日國宴選在台南舉辦，因正、副總統當選人與台南淵源深厚，且適逢「臺南400」活動，希望透過相關的規劃，讓參與國宴的外賓與友人，體驗台南府城的文化淵源與在地風俗，進而展現台灣多元文化的魅力，以及富饒厚實的軟實力。

作者／Yinru Tu

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。