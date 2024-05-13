走進百年歷史建築！嘉義全新文化基地「東門町 1923」亮相，​​三大場館一次看

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再次認識這座跨越清朝、日本時期、戰後的百年歷史建築！嘉義市政府十大旗艦計畫其中的「東門派出所文化基地（東門町 1923）」正式開幕。

人們總能透過蘊含人文歷史的事物，尋得過去人們生活的痕跡。而在 5 月 2 日隆重開幕的「東門派出所文化基地（東門町 1923）」，正是嘉義市政府文化局聯手內容整合團隊留白計畫，使歷史建築活化再利用，所打造出來的全新藝文體驗場域。

「東門町 1923」除了整合地方資源，推廣具地方特色之觀光旅遊行程，吸引國內外旅客到訪，深入理解文化、歷史、藝術底蘊外，更會透過多種活動，包含嘉義作家出版分享會、講座、花藝體驗及音樂體驗等等，以不同時空的新舊對話，再次認識這座跨越清朝、日本時期、戰後的百年歷史建築。隨著場域開幕，首檔展覽也以嘉義文學家 「林臥雲文學紀念展《臥雲吟草》」拉開序幕，使場域成為讓民眾參與、蘊含新舊融合的歷史現場。

東門町 1923 的由來？

嘉義市政府經由跨局處整合擘劃，推出「十大旗艦計畫」，期待以文學底蘊串起「文化新基地」及「舊城創新生」的全新視野。而過去的東門町商業經濟發展繁盛，而東門町 1923 的前身「東門派出所」，興建於西元 1923 年（大正 12 年），以「嘉義警察署東門町警察官吏派出所」為名，1930 年因大地震倒塌後重建為現在的規模。二戰後改為「東門派出所」並持續使用至 1987 年廢止。

1996 年曾作為里辦公室使用，直到 2000 年歸還警察局，2010 年登錄為歷史建築。2017 年底啟動修復工程時，因挖掘到清代龍王廟遺跡而停工，前後期歷經六年修繕，於嘉義市政府文化局與留白計畫的規劃下，轉型成融合歷史與現代的文化基地。

以文學、音樂、藝術共織出現代轉譯的史詩體驗，在跨越 100 年後開啟新時代的地方創生。

開幕首展「林臥雲文學紀念展」

開幕首展「林臥雲文學紀念展《臥雲吟草》」，以日治時代的古典文學詩社為主軸，嘉義儒醫林臥雲之詩書作品為核心。嘉義首位臺籍西醫的林臥雲生平橫跨清代、日治至民國，擅長詩書畫、善繪竹松、習西醫、好蘭藝、圍棋，著有《臥雲吟草初集》、《臥雲吟草續集》，為日治時期嘉義地區古典詩人重要代表，與張李德和、賴雨若等人齊名，留下當時社會和歷史的珍貴記憶。目前嘉義城隍廟亦留有林臥雲於昭和 14 年（1939）撰寫「城隍廟改築碑記」，皆為後代研究臺灣史或嘉義史學的重要資產。

三大重點場館

策展團隊留白計畫首次承接嘉義市計畫，團隊將首次進入東門派出所、推開門撲鼻而來的檜木香、建築的優美及時代氛圍保留下來，策展現場以最低限度進駐，保留空間原始迷人氣質。在策展設計與體驗規劃上，更承襲「時間的痕跡」、「時差的浪漫」維持展場根本。

園區三棟建築也以脈絡梳理成不同任務的策展規劃，以「東門町 1923」品牌打開舊城的時光，再以「時代氛圍」、「現地共時」、「內容轉譯」三大重點打造場館，定位在 1920 年代，以林臥雲的視角，透過展覽與互動，更深入了解嘉義的文化故事。

好天氣的嘉義市區，往東邊望去可以看到遠方玉山群峰萬山環繞。東門町 1923 過去為一片池塘，是為諸羅古八景之一的萬山倒影之地，現亦留存龍王廟部分遺構。本次常態展便在東面掛上萬山倒影意象，搭配歌仔冊《嘉義地理歌》，此作品描述日本時期鐵路甫通行時，從臺北旅遊至嘉義的沿途人文風景，期待以「萬山倒影」、《嘉義地理歌》兩件作品，讓觀展民眾以作品開展文學旅程。

特展區以「臥雲詩籤」、「桃城臥雲景」、「臥雲筆墨」、「雲端讀詩」四大區。「臥雲詩籤」揀選 36 首林臥雲作品，製作成中、英文版詩籤，詩籤內容為嘉義在地、節慶相關詩作，民眾可抽籤拿取對應詩籤，或是自由挑選取用，讓詩籤一起陪伴民眾回到日常生活；「桃城臥雲」以詩人生活空間認識嘉義，並挑選與嘉義古八景之詩作，呈現地理特質今昔樣貌，並以 AR 互動解讀詩意；「臥雲筆墨」呈現林臥雲墨寶之作於地方文化之影響，介紹當代文人喜愛將詩作書寫於「圓扇」、「扇葉」兩種風格形式；「雲端讀詩」則從四本手稿、五千首作品中挑選五大主題，以 AR 互動深入理解時代懷想與詩意。

新書分享會、詩作對談、日式花藝體驗及 Silent Disco

除了展覽、文創商品外，預計於 6 月至 8 月舉辦新書分享會及詩作對談、日式花藝體驗及 Silent Disco，一起回到 1920 年的跳舞時代。參觀者能在穿越時空的體驗中，感受到嘉義的時代浪漫和文化深度。東門町 1923 也與在地團隊合作推出系列伴手禮，未來更將與在地創生團隊合作，與在地場域串聯，讓更多的人見證嘉義文化的發展與傳承。

東門町 1923（東門派出所文化基地）

地址：嘉義市東區公明路 236 號

時間：週二至週日 10:00～18:00，週一公休

作者／Alec Zhan

※本圖文由《Tatler Taiwan》授權刊載，未經同意禁止轉載。