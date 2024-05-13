類股輪動快速 資金轉進航運、政策股

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0513逐洞賽

投組表現：

陽明（2609）表現最佳，運價持續強勢大漲，航運族群買盤強勁

復盛應用（6670）表現最差，受惠ETF買盤，股價再創歷史新高

盤勢預測：

周一台股開盤在台積電領軍下，開盤跳空越過20,900點，並創下歷史新高20,933點，可惜盤面出現拉積盤走勢，金融、重電族群回跌拖累盤中漲點收斂，櫃買指數更是日K連五黑回測月線。

周一台股強弱分岐，上周看好的航運族群，受惠報價續強，航運成交比重高達25％，推升貨櫃三雄與散裝航運全面發動，當中陽明、萬海、中櫃與台驊投控盤中整齊亮燈漲停。電子股則因成交比重不到50％，矽光子與矽智財是盤面反彈較為整齊的電子族群，但上周強勢的記憶體與PCB族群卻多數出現回檔壓力。

周二台股觀察輪動節奏，520之前台股指數持續挑戰21,000大關，但中小型股不轉強，盤面維持快速輪動，須留意操作難度極高。族群留意受惠報價的航運股是否維持滾量上攻。政策題材則觀察太陽能與風力發電，受惠拜登關稅題材利多。電子股因輪動過快，留意本周法說會與公布季報個股，影響族群信心。

0513逐洞賽

投組表現：

連宇（2482）表現最佳，第一季毛利率達65.76％，較去年同期43.01％大幅成長，股價強勢亮燈鎖住漲停板，行情正式發動。

長榮航（2618）表現最差，第一季每股獲利0.87元年增3.6％，寫下史上最旺第一季，展望第二季持續看好，5月貨運將優於4月。

盤勢預測：

周一美國密西根大學消費者信心指數下滑至近6個月低點並低於市場預期，聯準會官員鮑曼表示通膨居高不下，今年不適合降息，台積電4月營收亮眼ADR大漲，帶領台股跳空再創新高20933點，終場上148點收20857點，成交量為4264億，電子權值股吸金中小型股失血，OTC指數 終場小跌0.53點收247.12點成交量為833億，權值股將撐起中小型股上漲空間，多方控盤方向不變，

周一美股漲多跌少，道瓊連8紅準備再攻，紅海事件無解運力減少近二成，海運報價持續上漲，資金外溢至航運族群，貨櫃三雄陽明及萬海強勢攻漲停板，族群成交比重升至二成，安控族群、RFID、汽車零組件、資產股、AI伺服器、半導體設備及材料、機穀、矽光子概念、車電相關族群等走強，營建營造、IC設計、CoWoS概念及機器人概念等盤中開始轉強，政策作多軍工概念、重電及電線電纜族群等持續休息。

周二市場聚焦即將公布的通膨數據，進入Q2台積電首月營收雙增，為市場注入一劑強心針，市場人氣指標航運族是否量增續強，安控族群、RFID、汽車零組件、資產股、AI伺服器、半導體設備及材料、機穀、矽光子概念、車電相關族群等是否續攻，IC設計、CoWoS概念及機器人概念等能否走強，留意營建營造、軍工概念、重電及電線電纜族群等政策作多股，將隨520行情進一步加溫。

0513逐洞賽

投組表現：

勤誠（8210）表現最佳，營收成長正向激勵，股價沿均線上漲。

遠傳（4904）表現最差，突破區間後回測十日均線。

盤勢預測：

周一早盤因台積電（2330）四月營收大好激勵跳空大漲帶動指數過前高 20,883反壓，但櫃買指數呈現下跌走勢，中盤過後賣壓湧現加權指數回跌收盤小漲，各類股呈現跌多漲少走勢，重電與電線電纜等非電族群持續弱勢整理，僅部分四月份營收財報佳個股維持紅盤，指數來到 20,883點前高附近今日雖過高但面臨前高解套賣壓，營建族群多數個股呈現漲多修正回測月均線整理，短線可留意AI伺服器四月營收佳個股。

周二指數在前高附近容易陷入狹幅震盪，主攻部隊的電子需恢復人氣群起而攻，才有機會延續漲勢持續向 21,000挺進，電子股只要鴻海(2317)與台積電(2330)保持漲勢即能維持多頭氣勢不墜。營建族群多數呈現沿著月均線緩步上攻格局，但漲多拉回修正乖離測試中短期均線在所難免。AI伺服器族群也難以維持整盤強勢走勢，持有的建議續抱。近期則留意四月營收佳個股拉回均線附近守穩的買點。

0513逐洞賽

投組表現：

萬海（2615）表現最佳：航運需求增加股價價漲量增，持續看好

台南（1473）表現最差：創高後量縮整理，後市看好

盤勢預測：

台股創高拉回，終場上漲148.87點，收在20,857.71點，成交量4264.02億。類股方面，運輸類股表現最佳，漲幅3.73％，電機類股表現最差，跌幅2.97％。權值股方面，台積電上漲17元，漲幅2.12％，收在819元；聯發科上漲20元，漲幅1.83％，收在1,115元。

展望後市，加權指數隨著台積電ADR大漲激勵，台股今一舉再創波段新高，且本周月均線即將翻揚向上，對多方有正面幫助。櫃買指數回測大量低點支撐，能持續守穩支撐就能持續上漲，多頭格局就會持續運行，但台股依然處於高位階依然需要切割持股資金，至少要拆成兩分，是操作上應注意的事情。

選股上，傳統產業中明顯看到資金從資產營建股流出，轉往航運類股，但從過去重電、資產營建類股可觀察出，當資金過度集中在某一產業後，要格外注意資金移轉的後座力。現階段持股不宜過久，應短進短出有賺就走。另外，電子資金占比目前偏低，但是這情況終將回歸電子股為主流，首選族群關注CoWoS設備像是牧德、德律、群翊，另外台積電北美論壇提及矽光子技術的商用化時程提早，相關受惠股如光聖、上詮、波若威都會受惠。