《航運股》台驊投控共享辦公室開箱 布局台北曼哈頓信義區

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【時報記者莊丙農台北報導】台驊控股(2636)新投資的韻驊T3CO共享辦公，今年5月2日營業，今天正式開放給媒體參觀。董事長顏益財表示，台驊之前購置這棟位於市府轉運站前的忠孝東路大樓17樓，在原本企業租客結束承租後，台驊決定作為共享辦公室，進行資產活化，如果年底出租率達到75％，會打造第二個共享辦公室。

韻驊T3CO運用跨行業共享辦公環境，多功能客廳、高效安全網路、印表機、專業會議室、網紅直播間、咖啡休息區等設施及各項商務資源服務、投資評估企業輔導、新趨勢主題講座、Happy hour品酒會交流等軟服務，創造開放、舒適、趣味且激發活力的辦公體驗。此外，周邊企業在傳統辦公室租賃常常需要支付高昂的租金、裝修和設備費用，而共享辦公室則可以更經濟的方案享受一流的行政辦公設施和服務。企業可以根據自己的需求靈活控制成本，創業家無需為高端專業設施和資源額外投資，能夠專注於核心業務的發展，提高工作效率。

韻驊指出，T3CO以靈活性、便利性、協作與創新環境以及成本效益與資源分享為特點，為新創企業們提供了一個理想的工作空間和商務社交平臺，能夠更好地利用資源，與其他創業者建立合作關係，拓展商業機會。無論是初創企業還是獨立創業者，工作團隊在T3CO，可以促進與同類（或不同）行業的溝通與資訊交互，由此創造價值成為成功的加速器。

韻驊T3CO共享辦公室總計194個總公位，涵蓋43隔間辦公室、105固定辦公位、46流動辦公位，最低每人每月6500元起，開幕第三周已經有20％承租。

顏益財指出，台驊將不動產租給韻驊，一個月可以收到90萬租金，資金報酬率2％，韻驊滿租後一年租金收益超過2700萬元，租金收益率4％，對台驊都有貢獻，希望年底可以達到75％出租目標，再規畫打造第二個共享辦公室。