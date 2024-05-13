台日交流不只台積電 國發會主委：地方創生也是台灣之光

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國家發展委員會主委龔明鑫12日結束台灣地方創生赴日交流行程，拜訪了大阪及京都周邊地區的地方創生團隊，同時參加中華文化總會於日本京都市盛大舉行的「2024 TAIWAN PLUS」活動；龔明鑫活動致詞時表示，今年2月台積電熊本廠(JASM)正式開幕，證明了台日是彼此最好的合作夥伴，他強調，台灣之光不僅只有台積電，這次由他帶領25個台灣地方創生優秀青年與日本關西地方創生團隊進行非常好的交流與互動，顯示出這些地方創生青年們也都是另一種台灣之光。

龔明鑫指出， 4月3日台灣花蓮大地震，受到全世界的關注，日本也表示了高度關心、積極捐款，捐款金額占所有海外捐款的6成，足見台日間善意互助的深厚情誼，

「2024 TAIWAN PLUS」活動，從參訪地區型的地方創生團隊互相分享經驗及心法，到參加兩天就吸引近6萬人次的大型活動，充分向日本民眾展現台灣推動地方創生政策的亮眼成果，更透過這次台日交流的機會，將台灣地方創生青年的活力及文化魅力帶向國際舞台。

本次參與TAIWAN PLUS活動的6個團隊來自於台灣本島各地與離島，包含推動國際藝術季的基隆「星濱山共創工作室」、用陶器與故事繪本創作述說在地產業的苗栗「八塗文創」、以青年創意協助在地旗津空間活化與漁產業復興的高雄的「大港校CC」、結合原住民族文化與檳榔子染色織品的屏東「革路革路部落選物」及「iStudio COLOR」、以村落復興為號召來串聯地方農漁產品及文創品的「金門村復號」等創生團隊，包含了台灣在地特色元素、結合永續發展議題、離島生活以及原住民文化傳承，展出內容相當豐富多元。團隊獲得日本民眾的好評及迴響，甚至還有日本民眾特地來到攤位上和基隆星濱山團隊林書豪暢聊，尋找當年在基隆港的回憶。