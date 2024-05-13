AI PC與電競齊發威 偉訓科技首季獲利創歷年新高

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偉訓科技（3032）今年首季合併營收20.26億元、年增9％、季增1％，稅後純益1.57億元、年增64％，毛利率21％，換算EPS 1.4元，以年增63％創歷年同期新高。偉訓表示，受惠於AI PC與電競市場回溫雙利多，第一季營收不僅年、季雙增，EPS更寫下歷年同期新高，有信心延續第一季成長力道再向上。

根據資策會MIC研究，AI風潮驅動全球資訊系統產品成長，預期2024年企業換機潮將帶動PC出貨正成長；伺服器方面，AI伺服器受惠於生成式AI大語言模型、企業內部模型微調等因素，帶動需求持續上升，成為2024年伺服器市場主要成長力。偉訓機殼事業部客戶普遍看好生成式AI將帶動機殼、水冷及散熱等電腦硬體升級，有利於帶動機殼業務成長。此外，隨著第二季電競機殼及開發中高階電競系統機陸續進入量產階段，加上主要市場美國通膨壓力趨緩有利於帶動商用購機需求，預期機殼出貨將持續走升。

電源事業部分，受惠RTX 4070／4080 Super系列顯示卡帶動電競電源750／850W需求，偉訓電源事業處營業表現與去年同期相較達兩倍成長。針對下一代主流機種升級Intel ATX3.1以及靜音風控線路的升級，偉訓已經完成新機種佈局，即將進入量產，屆時搭配微軟Windows 12以及Nvidia RTX 50系列推出，勢必會帶動另一波PC升級換機潮，樂觀看待下半年營運表現。

自有品牌COUGAR上半年也推出多款新產品，除了滿足AI PC對高階硬體的需求，也因應電競市場回溫帶動電競PC、周邊設備成長，從機殼、電源供應器、水冷／空冷散熱，到電競桌、電競椅與電競沙發，全系列專業電競產品都準備於2024 COMPUTEX展出，部分亦開始量產出貨，準備迎接暑假旺季，商機可期。