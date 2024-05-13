西區米其林聚落 驚現天空之「埕」

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國美特區文藝氣息濃，是米其林星級餐廳的匯聚地，該區高質感建案「鉅日若谷」，面對存中綠園道，有著台中罕見的天空之「埕」。提及米其林指南推薦餐廳，台中除了南屯單元重劃區，西區國美館生活圈也是一大聚集地，濃郁的文藝氣息，與林立的國際豪宅，撐起了高檔美食的一片天，近期在面對存中綠園道的溪畔，出現一座能夠匹配商圈質感的新案「鉅日若谷」，以前瞻性的規劃設計、搭配多層次串連的空中院落，打造水泥叢林罕見的天空之「埕」，十分吸睛。

西區國美館一帶發展成熟，高檔住宅集中分布，相較於七期重劃區的「顯富」，這裡是更為低調的「隱富」聚落，雖不張揚，日常生活質感卻是無以倫比，光是在存中街園道周邊，榜上有名的米其林指南推薦餐廳，就有中山招待所、膳馨、淇里思、小樂沐、法森小館等，不勝枚舉。

貴為居住指名數一數二高的區段，包括前市長林佳龍、媒體人陳文茜都是住戶，但這裡也因素地缺乏，空屋率低，少有新案釋出，房市長年供不應求，近年鉅日建設取得極其難得的麻園頭溪畔、面存中園道、鄰精誠商圈土地，打造量少質精、產品力直追豪宅的「鉅日若谷」，在寸土寸金的精華區，一般新案多會蓋好蓋滿，本案卻選擇將大量的可建築空間讓給全棟住戶，在2~4樓規劃空間，打造挑高近10米、擁穹頂星空、種植大樹的懸空中庭，形成一座擁有視野、可納涼、對外眺望的空中樓台，入夜後穹頂點亮搭配星光，顯得極具張力。

同樣的設計概念在高樓層更絕，引進早期鄰里以「埕」為核心的生活理念，打造拾級旋轉而上的多機能平台，有竹林、泡茶區、小舞台、茶室、果樹區、星空影院、發呆亭、以及景觀小吧台，多人齊聚也不顯擁擠，全棟居民都能帶著朋友在這找到各自的專屬角落，享受環市景觀，讓整條麻園頭溪、存中綠園道在眼前鋪開。

不僅是尖端的設計，規劃配備也領先多數同業，全案所有的車位，充電設備做到「線到車位」，並加裝EMS能源管理系統，結構則採用Alfa Safe柱中柱耐震系統工法，住宅衛浴除了當層排氣，更採「當層排水」，有效減噪、易於裝修、維修，更杜絕漏水檢修紛爭，全戶Keyless Cloud link人臉辨識，讓住戶輕鬆解放雙手，加上基地種植多達900棵植森，諸多細節皆為一線建商水準。

為服務高端客群，鉅日建設也推出多元化的售後服務，包括保固期滿前進行公設設備總健檢、新住戶居家健診、大型地震主動安排公設巡檢、以及長達5年的防水保固、各式藝文活動等，都是業內少有。業者指出，全案齊質3房，採先建後售推出，在地段性、產品力兼具下，頗受高端客群的認同。