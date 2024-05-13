瞄準韓食百億商機 韓虎嘯2025加快展店拚營收年增2成

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韓流席捲全球，看好每年上百億的韓食商機，「韓虎嘯韓式餐飲集團(RH Group)」創辦人暨執行長張雅涵(Helen Chang)13日指出，看好台灣韓式料理成長力道，2025年起將以每年新增5至8家店的速度，穩定擴大集團版圖，預計未來3年營收年複合成長率(CAGR)可達50％至80％，也正評估朝台股資本市場挺進。

張雅涵預估，在既有店家規模基礎上，韓虎嘯韓式餐飲集團2024年營收可望從2023年的1.5億元成長20％至1.8億元，未來將以穩紮穩打策略，朝向資本市場邁進。

張雅涵指出，目前台灣韓式料理1年市場規模約為100億元，僅次於日式料理，高於美式與東南亞各國料理，韓國政府透過成功的韓流影視操作，順勢帶動韓式料理在全球普及化，成功扭轉過去韓式料理給人廉價的刻板印象，取而代之的是精緻化與差異化，韓虎嘯韓式餐飲集團就是看好這項趨勢，決定強化品牌力、積極展店。

張雅涵表示，韓虎嘯韓式餐飲集團聘請韓國主廚掌管菜色，訴求最原汁原味的韓式料理，除了即期生鮮食材自台灣本地購買外，包括泡菜、醬料、調味料等配料，都是從韓國空運來台，過去幾年來更是李光洙、安宰賢、崔振赫、IU、安芝儇等韓團與韓星來台商演時，指定品嚐的韓式料理，在台灣與韓國享有極高知名度。

「韓虎嘯」前身是「泰一格年糕火鍋」，張雅涵於2017年完成100％股權收購後，改為自創品牌「韓虎嘯」，並在短短7年內，不但順利撐過新冠疫情的不確定性，更一路發展成為旗下擁有4項品牌、全台共11家直營店的餐飲集團，其中除了初虎mini是以百貨商場美食街為主外，其餘地點都在百貨商場店中店。

張雅涵表示，新冠疫情對餐飲業衝擊是前所未見的，儘管疫情遠離後曾帶動餐飲業一波回溫潮，但自從2023年下半年國人開始出國旅遊後，台灣餐飲業期盼已久的回溫潮又開始降溫，一路冷到2024年上半年，期間更有多家餐飲業者被迫離開這個市場，不過，這樣的情況將從2024年下半年開始出現觸底反彈跡象。

順應這樣的市場發展方向，張雅涵將從2025年起加快展店腳步，預計以每年新增5至8家店的速度穩定擴張，「而且我展店會以韓虎嘯或韓虎嘯Express等客單價較高的品牌為主，對營收帶動力道也會比較大，當然，我們展店策略會建構在穩定的財務架構之上，未來3年50％至80％的營收年複合成長率應可期待。」