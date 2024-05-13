18縣市消防局不同意組織工會 藍委批：忽視基層意見

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多名立委提案修正《工會法》，欲讓消防人員及警察組織、加入工會，但內政部調查18縣市消防局不同意消防人員適用《工會法》組織工會，銓敘部也調查發現15縣市政府也不贊同，但立委指出，政府將工會視為洪水猛獸，不問基層消防人員意見，韓國已在2021年實施消防員組工會法案，台灣也應跟進。勞動部回應，未來朝放寬、強化的方向配合考試院修正《公務人員協會法》草案，保障警消人員團結權、協商權。

國民黨立委王育敏、陳菁徽、國民黨黨團提案修正《工會法》，明定消防人員可依《工會法》組織、加入工會，台灣民眾黨黨團則提案，明定警察跟消防人員都可以《工會法》組織、加入工會，13日送入立法院社會福利及衛生環境委員會審查。

因民進黨立委林月琴詢問，多少人支持消防人員擁有罷工權，內政部消防署說明，共18縣市消防局不同意消防人員適用《工會法》組織工會，1縣市消防局則認為可適用，但要限制罷工權，3縣市消防局持保留態度。

林月琴另引用銓敘部調查，15縣市政府不贊同消防人員依《工會法》組織工會、6縣市贊同、1縣市無意見，並強調反對的10縣市是國民黨執政，民眾黨執政的新竹市政府也反對。

國民黨立委王育敏則反駁，政府將工會視為洪水猛獸，不去問基層消防人員意見，獲得的訊息當然不平衡，尤其蔡政府承諾每5年增補3000位消防人員，卻未達成，加上基層訴求不到位，當然只能上街頭倡議組工會。

她強調，政府認同消防人員擁有團結權與協商權，面對最重要的爭議權，態度有所保留，但消防人員沒有爭議權，談判常常政府說了算，消防基層認為協會跟工會的權利落差很大，政府都沒有深入了解，既認為修《工會法》不可行，應提出可行且保障消防人員權益的方案，不要拖延、再拖延。

民眾黨立委陳昭姿也表示，警消人員組成協會沒有爭議權，協會、工會真的差很大，警消人員組工會不該被視為洪水猛獸，尤其韓國2020年通過消防員組工會相關修法，2021年消防員組工會法案正式生效，台灣不該輸給韓國。

勞動部長許銘春強調，行使爭議權即罷工，是勞工達成訴求的手段，但允許警消人員罷工，社會大眾有疑慮，應在兼顧公共利益的情況下，找出各界共識，但勞動部認同保障警消人員團結權、協商權，未來朝放寬、強化的方向配合考試院修正《公務人員協會法》草案。

銓敘部則表示，我國警消依《公務人員任用法》，加上各國開放警消組工會，不給予爭議權，《公務人員協會法》修正草案可保障團結權、協商權，但若要放入爭議權，仍有疑慮。

立法院社會福利及衛生環境委員會主席王育敏裁示，《工會法》修正草案本周三續審。