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東陽4月再創淡季單月最賺 前四月稅前盈餘20.45億年增2.2倍

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淡季續維持高獲利水位，東陽自結4月稅前盈餘5.48億元，較去年同期成長82％，創同期新高，亦創淡季中單月最賺紀錄。累計前四月稅前盈餘20.45億元，為去年同期2.2倍，每股稅前盈餘3.38元，為歷年同期新高。

受惠市場需求熱絡，即使進入第二季傳統淡季，東陽業績持續向上成長，呈現淡季不淡趨勢。

東陽表示，將積極擴廠提升產能，近半年已申購約2萬坪土地，斥資近16億元，預計增設1座AM生產工廠、物流中心，主要就為滿足未來成長需求。

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